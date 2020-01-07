30 людей стали жертвами теракту в Нігерії



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Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад на північному сході Нігерії

Щонайменше 30 людей загинули в результаті вибуху на північному сході Нігерії, ще 35 постраждалих були доставлені в лікарню.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибух прогримів 6 січня на мосту в місті Гамборо на кордоні з Камеруном.

На цей момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Відомо, що в районі активно діють терористичні угруповання «Боко Харам» і «Ісламська держава».

Члени «Боко Харам« регулярно влаштовують теракти в Нігерії. Бойовики виступають проти західної моделі освіти і добиваються введення шаріату по всій країні.