30 людей стали жертвами теракту в Нігерії
Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад на північному сході Нігерії
Щонайменше 30 людей загинули в результаті вибуху на північному сході Нігерії, ще 35 постраждалих були доставлені в лікарню.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що вибух прогримів 6 січня на мосту в місті Гамборо на кордоні з Камеруном.
На цей момент жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.
Відомо, що в районі активно діють терористичні угруповання «Боко Харам» і «Ісламська держава».
Члени «Боко Харам« регулярно влаштовують теракти в Нігерії. Бойовики виступають проти західної моделі освіти і добиваються введення шаріату по всій країні.