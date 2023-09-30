30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна сваритися, лаятися та лихословити

30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача, Міжнародний день подкастів та Міжнародний день мережива. Віряни вшановують пам'ять святителя Михаїла.

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Всеукраїнський день бібліотек

В Україні встановлено особливе свято – Всеукраїнський день бібліотек, який щороку відзначається 30 вересня.

Бібліотеки на нашій землі почали створювати за часів Русі – в IX-XI століттях. Найчастіше зібрання книг розміщувалися в монастирях, церквах та школах, а їхнім наповненням займалися князі та священники. В той час з’явилася й цензура з боку духівництва – церковні книги популяризувалися й активно переписувалися, натомість апокрифічні, тобто не включені до церковного канону, могли заборонити. Окрім книг, у бібліотеках зберігалися державні документи та їхні копії.

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Міжнародний день перекладача

Міжнародний день перекладача щорічно відзначається 30 вересня на честь святого Єроніма, покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено в 1991 році Міжнародною Федерацією перекладачів.

Відповідно до резолюції, яку затвердили в 2017 році під час 71-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, професійний переклад вносить вагомий вклад у згуртування націй та поширення інформації, яка раніше була доступна лише представникам певної культури. Робота перекладача може вплинути на відносини між різними країнами і навіть змінити хід історії.

Міжнародний день подкастів

Міжнародний день подкастів відзначають щороку 30 вересня, починаючи з 2014 року. Подкаст – цифровий медіа-файл, який поширюється в мережі Інтернет для відтворення на мобільних гаджетах або комп’ютерах. Зміст подкастів нагадує стандартну радіопередачу, але їх унікальність в тому, що для прослуховування можливо завантажити файл на електронний носій і відтворити в зручний час. Окрім того, на багатьох подкастах доступний відеоперегляд.

Стів Лі, засновник одного з таких сайтів – Modern Life Network, започаткував ідею святкування відповідного дня. Мета свята – популяризація медіаподкастів. Люди усього світу слухають улюблені подкасти, щоб орієнтуватись серед останніх новин у сфері технологій, розваг чи інформації. В день відзначення події організовують багатогодинну трансляцію, учасниками якої стають розробники подкастів із різних країн світу.

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Міжнародний день мережива

Міжнародний день мережива відзначають в останню суботу вересня.

Техніка виконання мережива виникла багато століть тому. Ще у біблійних текстах є згадки про пишні тканини, якими було декоровано вбрання священиків. Навіть на муміях часів Давнього Єгипту зустрічаються сітчасті вишивки.

Але найбільшу популярність мереживо завоювало у XVI столітті, за часів Катерини Медичі. Його використовували всюди, де тільки було можливо. Жінки прикрашали одяг – сукні та спідню білизну. Мереживні серветки клали на стіл та спинку дивана. Подушки та настільні лампи також мали мереживне оздоблення.

Яке сьогодні релігійне свято

30 вересня в церковному календарі – день пам’яті святителя Михаїла. Згідно з церковними переказами наприкінці X століття константинопільський патріарх Микола II відправив святителя Михаїла до Корсуні (той був родом із Сирії), щоб він охрестив князя Володимира. Пізніше святитель побував у Києві, де навернув до християнської віри багатьох місцевих жителів. Нині його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити цього дня

Якщо погана погода, краще триматися подалі від вулиці, залишатися вдома.

Не варто розпивати алкогольні напої.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: випав сніг – зима настане ще нескоро;

Журавлі вже відлетіли – чекайте на ранню і холодну зиму;

Білка вже повністю полиняла – зима буде теплою;

Випав сухий сніг – майбутнє літо буде врожайним;

Вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.

Пам’ятні події 30 вересня

1452 рік – у друкарні Йогана Ґутенберґа виходить у світ перша в Європі друкована книга — Біблія;

1614 рік – між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписують угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі;

1791 рік – у Відні відбувається прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта»;

1876 рік – журнал «Київська старовина» вперше публікує біографію Григорія Сковороди;

1895 рік – Мадагаскар стає протекторатом Французької республіки;

1918 рік – Українська революція (1917—1921): повстанські сили під проводом Нестора Махна громлять Центральні держави в битві за Дібрівку;

1919 рік – Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалює законопроєкт про скасування станів в Україні;

1920 рік – армія УНР звільняє Жмеринку;

1929 рік – британська служба «Бі-бі-сі» вперше проводить телетрансляцію;

1929 рік – у Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель робить політ на планері з ракетними двигунами;

1938 рік – Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписують Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексує Судетську область Чехословаччини;

1938 рік – Ліга Націй одноголосно оголошує поза законом «навмисні бомбардування цивільного населення»;

1939 рік – у Парижі створюють уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона;

1944 рік – засновують агентство Франс Пресс (АФП) — одне з провідних інформаційних агентств світу;

1946 рік – оголошують перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1947 рік – Пакистан приєднується до Організації Об’єднаних Націй;

1954 рік – стає до ладу перший атомний підводний човен «Наутілус» (США);

1980 рік – публікують першу специфікацію Ethernet;

1990 рік – на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувається майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні — новому Союзному договору!», санкціонований президією Київської міської ради;

1992 рік – Міністерство юстиції України реєструє Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні;

1992 рік – відправляють у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна;

1994 рік – Рада співробітництва країн Перської затоки оголошує про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років);

2005 рік – суперечливі малюнки про Мухаммеда друкують в данській газеті;

2007 рік – в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори, після яких утворюють коаліцію фракціями БЮТ НУНС;

2009 рік – землетрус на Суматрі потужністю 7,6 бала забирає життя 1115 людей;

2016 рік – ураган «Метью» стає ураганом 5-ї категорії, що робить його найсильнішим ураганом, який утворився в Карибському морі від 2007 року;

2016 рік – дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знаходять після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога 2002 року.

Іменини

Цього дня день ангела святкують Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Семен.