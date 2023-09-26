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У 2024 році до мультитесту буде доданий ще один предмет – Міносвіти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У 2024 році до мультитесту буде доданий ще один предмет – Міносвіти
фото ілюстративне

Чотири предмети будуть в об'єднаному тесті, відповідно чотири години, з перервою

У 2024 році Національний мультипредметний тест розпочнеться у травні і складатиметься із чотирьох предметів. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький, інформує «Укрінформ».

«До формату, який був – два обов'язкових предмети та один на вибір, – ми додаємо додатковий предмет вибір. Відповідно, формат НМТ у 2024 році буде 3 +1: українська мова, математика, історія України і один предмет на вибір. Чотири предмети будуть в об'єднаному тесті, відповідно чотири години, з перервою. Тестування в один день», – сказав Вінницький.

Заступник міністра додав, що з урахуванням безпекової складової тестування відбуватиметься не в один по всій країні, а буде розтягнуто у часі. «Ми рухаємося в сторону того, що є стандартом у Євросоюзі, а саме: на випуску зі школи перевіряється не менше п’ять предметів», – додав Вінницький.

Заступник міністра пояснив, що до формату ЗНО не повертаються з технічних причин, оскільки ЗНО проводилося із розрахунку один предмет в один день, що неможливо організувати в межах країни у період воєнного стану.

Як додав на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак, у парламент буде внесено відповідний законопроєкт, який врегульовує питання вступу і оцінювання знань у 2024 році.

Раніше Вінницький повідомив, що через два роки українські випускники можуть складати національний мультипредметний тест на п'ять предметів. Таку новацію хочуть втілити у життя вже у 2025 році.

Теги: Міністерство освіти і науки українська мова історія освіта ЗНО

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