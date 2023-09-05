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СБУ прийшла з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ прийшла з обшуками до виконувача обов'язків мера Чернігова
Правоохоронці проведуть обшуки вдома у Ломако
фото з сайту Чернігівської міської ради

Підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що Служба безпеки України прийшла до нього з обшуками. За його словами, обшуки проводитимуть у квартирі. Про це Ломако повідомив у Telegram.

«У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру. Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове», – написав Ломако.

Він додав, що підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва. Ломако також додав, що наради з питань життєдіяльності Чернігова, запланованої на 8 ранку, не буде.

«О 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Шановні колеги, наради не буде – сьогодні центр починає політичний шоу-сезон. Цирк абсурду», – написав Ломако.

Нагадаємо, наприкінці травня правоохоронці провели обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако. Слідчі навідалися до посадовця близько 12:00. Правоохоронці понад шість годин шукали будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка.

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Теги: Олександр Ломако СБУ документи Telegram звільнення

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