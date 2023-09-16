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Поїхала в санаторій за годину до повернення чоловіка з фронту: навіщо росіяни вигадали цей фейк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поїхала в санаторій за годину до повернення чоловіка з фронту: навіщо росіяни вигадали цей фейк
Історія про військового, на якого ніхто не чекає вдома, розійшлася мережею
фото з відкритих джерел

Пропагандисти намагаються укорінити наратив про «збайдужіле суспільство» в Україні

 

Історія про воїна, який дістався додому з фронту, а його байдужа дружина поїхала у санаторій, є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО). Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, у дописі, що шириться соцмережами, йдеться, що військовий перший раз майже за два роки вирвався у відпустку, а його дружина, за годину до його приїзду, байдуже поїхала в санаторій, бо вона втомилася і хоче бути просто жінкою.

Як стверджує Центр стратегічних комунікацій, такими «історіями» російські пропагандисти намагаються укорінити наратив про «збайдужіле суспільство» в Україні, що «воїнів ніхто не чекає» і «українські захисники нікому не потрібні». Одна з цілей цієї ІПСО – надати проблемі масового характеру.

Розслідувачі проєкту «БезБрехні» встановили, що ця історія не має джерела, поширюється як міська легенда, підкріплюється меседжем, що «воїнів ніхто не чекає вдома», і що всі пости та репости вкрай схожі.

«Навіть якщо уявити, що дійсно існує жінка, яка поїхала кудись за годину до приїзду [чоловіка], то це стосунки однієї конкретної родини. Очевидно одне, що такими ІПСО ворог не полишає спроб деморалізувати як цивільне населення, так і захисників України, посіяти смуток, зневіру та злість», – пояснюють у Центрі.

Нагадаємо, з 17 по 23 липня 2023 року аналітикині й аналітики «Детектора медіа» зафіксували понад 30 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти переконували, що Захід нібито вже зняв санкції з російських медійників, та розповідали, як Україна «погодилася» віддати Росії тимчасово окуповані території.

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Теги: росіяни ворог населення дружина жінка історія

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