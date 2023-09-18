Китай припинив поставки дронів до Росії

Заборона КНР на постачання дронів для військових цілей фактично призвела до призупинення постачання навіть тієї продукції, яка не підпадає обмеження

У Росії почався справжній дефіцит дронів та комплектуючих до них через заборону Китаю постачати безпілотники, пише російське видання «Комерсант» з посиланням на учасників ринку.

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Міністерство торгівлі Китаю з 1 вересня запровадило експортний контроль щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден, які можуть бути використані у військових цілях. У результаті в Росію припинилися постачання дронів вагою від 4 кг або максимальною злітною масою від 7 кг із тривалістю польоту понад 30 хвилин. Також під заборону потрапили безпілотники, здатні «нести вантаж із функцією скидання або з можливістю закріплення такого пристрою».

Крім того, Китай обмежив постачання комплектуючих: мульти- та гіперспектральних камер для дронів, потужного бортового радіообладнання, інфрачервоних камер, тепловізорів, а також модулів лазерної далекометрії та позиціонування.

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Тепер для постачання цієї техніки китайські постачальники повинні отримати ліцензію Мінторгу КНР та дозвіл митної служби, надавши зокрема інформацію про кінцевого одержувача.

При цьому китайський Мінторг перевіряє одержувача на присутність у списках санкцій, «пов'язаних з військовою діяльністю або небажаними для Китаю діями», запитує фінансові звіти та корпоративні документи.

За порушення вимог ліцензії китайським експортерам загрожує адміністративна відповідальність, а у разі навмисного порушення – кримінальна.

За словами учасників ринку, заборона влади КНР на постачання дронів для військових цілей фактично призвела до призупинення постачання навіть тієї продукції, яка не підпадає під введені обмеження.

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У десяти великих ретейлерів аграрних, моніторингових та промислових безпілотників, зокрема Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запаси закінчуються. Деякі моделі залишилися в штучній кількості, а ціни зросли вдвічі. Наприклад, удвічі подорожчали популярні в РФ агродрони DJI та XAG.

Окремі моделі безпілотників вдавалося до останнього часу завозити через Казахстан, розповідають джерела, але постачальники з сусідньої країни повідомили про припинення відвантажень у зв'язку з посиленням контролю за товарами подвійного призначення.

До набуття заборони чинності ретейлери вивозили оптом все, що могли, зазначає гендиректор компанії RuDrones Дмитро Дациков. За його словами, запасів дронів та комплектуючих у Росії вистачить на один-два квартали. Однак перспективи подальших поставок не розуміють ані російські імпортери, ані китайські експортери, які не хочуть брати на себе відповідальність за кінцевих отримувачів.

Нагадаємо, розслідувачі Molfar виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони та компоненти до них. «Усього виявлено десять юридичних осіб. Насправді, їх також може бути набагато більше. З тих, що виявлені дев’ять поставляли до РФ дрони IFlight/DJI у 2022-2023», – ідеться у матеріалі.