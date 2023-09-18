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Китай припинив поставки дронів до Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай припинив поставки дронів до Росії
Війська окупантів можуть лишитись без китайських дронів
фото з відкритих джерел

Заборона КНР на постачання дронів для військових цілей фактично призвела до призупинення постачання навіть тієї продукції, яка не підпадає обмеження

У Росії почався справжній дефіцит дронів та комплектуючих до них через заборону Китаю постачати безпілотники, пише російське видання «Комерсант» з посиланням на учасників ринку.

Міністерство торгівлі Китаю з 1 вересня запровадило експортний контроль щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден, які можуть бути використані у військових цілях. У результаті в Росію припинилися постачання дронів вагою від 4 кг або максимальною злітною масою від 7 кг із тривалістю польоту понад 30 хвилин. Також під заборону потрапили безпілотники, здатні «нести вантаж із функцією скидання або з можливістю закріплення такого пристрою».

Крім того, Китай обмежив постачання комплектуючих: мульти- та гіперспектральних камер для дронів, потужного бортового радіообладнання, інфрачервоних камер, тепловізорів, а також модулів лазерної далекометрії та позиціонування.

Тепер для постачання цієї техніки китайські постачальники повинні отримати ліцензію Мінторгу КНР та дозвіл митної служби, надавши зокрема інформацію про кінцевого одержувача.

При цьому китайський Мінторг перевіряє одержувача на присутність у списках санкцій, «пов'язаних з військовою діяльністю або небажаними для Китаю діями», запитує фінансові звіти та корпоративні документи.

За порушення вимог ліцензії китайським експортерам загрожує адміністративна відповідальність, а у разі навмисного порушення – кримінальна.

За словами учасників ринку, заборона влади КНР на постачання дронів для військових цілей фактично призвела до призупинення постачання навіть тієї продукції, яка не підпадає під введені обмеження.

У десяти великих ретейлерів аграрних, моніторингових та промислових безпілотників, зокрема Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запаси закінчуються. Деякі моделі залишилися в штучній кількості, а ціни зросли вдвічі. Наприклад, удвічі подорожчали популярні в РФ агродрони DJI та XAG.

Окремі моделі безпілотників вдавалося до останнього часу завозити через Казахстан, розповідають джерела, але постачальники з сусідньої країни повідомили про припинення відвантажень у зв'язку з посиленням контролю за товарами подвійного призначення.

До набуття заборони чинності ретейлери вивозили оптом все, що могли, зазначає гендиректор компанії RuDrones Дмитро Дациков. За його словами, запасів дронів та комплектуючих у Росії вистачить на один-два квартали. Однак перспективи подальших поставок не розуміють ані російські імпортери, ані китайські експортери, які не хочуть брати на себе відповідальність за кінцевих отримувачів.

Нагадаємо, розслідувачі Molfar виявили компанії, які в обхід санкцій постачають до РФ китайські дрони та компоненти до них. «Усього виявлено десять юридичних осіб. Насправді, їх також може бути набагато більше. З тих, що виявлені дев’ять поставляли до РФ дрони IFlight/DJI у 2022-2023», – ідеться у матеріалі.

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Теги: росія санкції Китай документи безпілотник

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