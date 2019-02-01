$3000 за немовля: на Харківщині чиновниця вимагала хабар за допомогу в усиновленні



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СБУ викрила на хабарі посадовця Харківської міської ради Фото: СБУ

Правоохоронці затримали начальницю служби у робочому кабінеті після отримання обумовленої суми хабара

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальницю однієї з районних служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця органу місцевого самоврядування вимагала від харківʼянки три тисячі доларів США за сприяння їй у підборі немовляти та винесення позитивного висновку для усиновлення нею дитини.

Правоохоронці затримали начальницю служби згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України у робочому кабінеті після отримання обумовленої суми хабара у гривневому еквіваленті ‒ вісімдесяти чотирьох тисяч гривень.

Слідчими Управління СБУ в Харківській області у межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисниці проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на хабарі офіцера відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що офіцер відділу морально-психологічної роботи однієї з військових частин вимагала 1 800 доларів у військовослужбовця за не притягнення його до відповідальності за самовільне залишення розташування частини.



