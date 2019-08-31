32-градусна спека не відступає: прогноз погоди на 31 серпня
На заході України невелика хмарність
31 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.
У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.
На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+31 градус; у Сумській області вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.
У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.
На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.