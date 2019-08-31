  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    32-градусна спека не відступає: прогноз погоди на 31 серпня

    • Розсилка
    32-градусна спека не відступає: прогноз погоди на 31 серпня

    На заході України невелика хмарність

    31 серпня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +25...+32 градуси.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+31 градус; у Сумській області вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.

    ukraine_54

    На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +24...+30 градусів.

    На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +25...+31 градус.

    У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ