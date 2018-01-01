320 населених пунктів у Білорусі залишилися без світла

Негода «знеструмила» населені пункти

Сильні снігопади порушили за минулу добу енергопостачання понад 320 населених пунктів у Білорусі. Про це повідомила в понеділок прес-служба МНС країни. «За даними ГПО «Біленерго», на території республіки періодично порушувалося електропостачання 322 населених пунктів. Відключення оперативно усуваються аварійними бригадами»,