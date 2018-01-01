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    320 населених пунктів у Білорусі залишилися без світла

    Негода «знеструмила» населені пункти
    Сильні снігопади порушили за минулу добу енергопостачання понад 320 населених пунктів у Білорусі. Про це повідомила в понеділок прес-служба МНС країни. «За даними ГПО «Біленерго», на території республіки періодично порушувалося електропостачання 322 населених пунктів. Відключення оперативно усуваються аварійними бригадами»,
    • Сьогодні, 10:21
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    Негода «знеструмила» населені пункти

    Сильні снігопади порушили за минулу добу енергопостачання понад 320 населених пунктів у Білорусі. Про це повідомила в понеділок прес-служба МНС країни.

    «За даними ГПО «Біленерго», на території республіки періодично порушувалося електропостачання 322 населених пунктів. Відключення оперативно усуваються аварійними бригадами», - йдеться в повідомленні.

    До ранку понеділка без електропостачання залишаються п'ять населених пунктів і 68 трансформаторних підстанцій в Гомельській і Вітебській областях.

    Білорусь стихійні лиха електроенергія аварія
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