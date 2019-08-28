Суд відмовився дозволити ДБР доступ до документів, що стосуються «Межигір'я»



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Державне бюро розслідувань розслідує справу за фактом можливої халатності правоохоронців при зберіганні заарештованого майна резиденції «Межигір'я»

Печерський районний суд відмовився дозволити Держбюро розслідувань доступ до документів, які стосуються майна резиденції колишнього президента-втікача Віктора Януковича «Межигір'я» (Київська область). Про це йдеться в матеріалах суду.

ДБР звернулося до суду з клопотанням про доступ до документів Генпрокуратури, які містять опис майна резиденції (списки, акти прийому-передачі, бухгалтерські документи, протоколи процесуальних дій тощо) і на яке накладено арешт, а також до документів, в яких міститься інформація про вчинені дії і прийняття Генпрокуратурою заходів для збереження заарештованого майна.

Встановлено, що ДБР розслідує справу за фактом можливої халатності правоохоронців при зберіганні заарештованого майна резиденції «Межигір'я».

В рамках справи для того, щоб встановити, за яких обставин було втрачено заарештовані активи резиденції, ДБР звернулося до суду з клопотанням про доступ до документів ГПУ.

8 серпня суд відмовив у такому доступі.

Як повідомлялось, ДБР відкрило справу проти керівництва Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) за фактом можливої халатності при визначенні керуючого резиденції «Межигір'я».

Джерело: Українські новини