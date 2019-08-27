Бюро розслідувань перевіряє законність впровадження сенсорної клавіші у «Раді-3»



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Фото: 24tv.ua

Слідчі провели огляд Центру управління системою «Рада» і з'ясували, що робота системи не заблокована

Слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ 23 та 27 серпня провели огляд Центру управління системою «Рада», на який надано дозвіл Першим заступником Керівника Апарату Верховної Ради України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Огляд здійснено за участю співробітників Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України. Система «Рада-3» працює в штатному режимі, її робота не заблокована.

Огляд відбувався в рамках кримінального провадження за фактом можливого порушення службовими особами Апарату Верховної Ради України правил експлуатації електронно-обчислюваних систем шляхом використання сенсорної клавіші в електронній системі підрахунку голосів картками ВРУ – система «Рада-3».

Зазначимо, що функціонування сенсорної клавіші наразі не передбачено Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». Відповідно, без внесення змін до цього закону її впровадження може поставити під сумнів легітимність голосування з використанням нової системи;

При цьому термін експлуатації системи «Рада-3» закінчився у 2012 році. З 2014 року розробник системи відмовився її обслуговувати. Вихід з ладу нової системи голосування (її окремої частини) або нестабільна робота, ймовірно, призведе до неможливості забезпечення безперебійного голосування в сесійній залі.

Кваліфікація: ст. 363 Кримінального кодексу України – порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

Як повідомлялось, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук побоюється, що робота парламенту може бути заблокована через відсутність гарантії на систему голосування.