ДБР та СБУ заблокували комп’ютерний центр Ради – Парубій



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Силовики опечатали центр управління системи «Рада 3», що практично є рейдерським захватом, вважає Андрій Парубій

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України заблокували роботи з тестування сенсорної клавіши у Верховній Раді. Про це розповів спікер парламенту Андрій Парубій.

Він розповів, що за його наказом апарат парламенту в міжсесійний період почав встановлювати сенсорну клавішу для голосування депутатів.

«Було проведено тестування і кожна з клавіш була протестовано окремо. І на 23 серпня, напередодні Дня незалежності, було заплановано тестування загального навантаження, тобто в приміщенні мали зібратися 450 працівників, які одномоментно мали проголосувати сенсорною кнопкою, щоб побачити, наскільки система витримує загальне навантаження», - сказав Парубій сьогодні на брифінгу.

Але в цей момент, за його словами, відбулась неприйнятна і незрозуміла річ в приміщенні Верховної Ради.

«За 10 хвилин до того, як мали початись загальні тестування, коли 450 працівників вже були в очікуванні зайти в зал, до Верховної Ради без запрошення, офіційного попередження і рішення суду зайшли 12 слідчих працівників СБУ і ДБР. Вони зайшли в комп’ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп’ютерного центру, і дали вказівку силовим підрозділам не впускати нікого в сесійний зал», - розповів Парубій.

«На моє переконання це є грубим втручанням в роботу найвищого законодавчого органу України. Сам факт втручання силовиків свідчить про рейдерський підхід нової влади стосовно Верховної Ради. Для мене ця новина була великим здивуванням», - сказав спікер Ради.

Керівник апарату Верховної Ради отримав від слідчого ДБР «дуже цікавий лист», в якому зазначено: «Центральним апаратом ДБР за оперативного супроводу департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 63 КПК за фактом порушення службовими особами апарату ВРУ правил експлуатацію ЕОМ … шляхом впровадження використання сенсорної клавіши в електронній системі підрахунку голосів картками Верховної Ради України».

«Тобто факт використання сенсорної клавіши Держбюро розслідувань розглядає як підставу для відкриття кримінального провадження», - резюмував Парубій.

Спікер вважає такі дії слідчих не прихованою демонстрацією того, що силові органи перешкоджають встановленню сенсорної електронної клавіши.

Після цього Парубій неформального переговорив з керівниками силових відомств. Вони пообіцяли спікеру, що сьогодні ситуація буде вирішена.

«Але на жаль сьогодні з самого ранку силовики знову без запрошення, без рішення суду і фактично заблокували центр управління системою «Рада-3». Цей факт я оцінюю як намагання і спроби запровадити провадженню сенсорної клавіши, тобто персонального голосування народними депутатами», - нарікає Парубій.

Хоча спікер завірив, що сенсорна клавіша усе ж таки працює. «Апарат зробив всі необхідні дії, і програмне забезпечення насьогодні працює. Але вже нове керівництво Верховної Ради буде вирішувати – працювати сенсорною клавішею чи тим способом, яким користувалась діюча каденція. Всі необхідні технічні умови здійсненні, і за ним буде політична воля», - зазначив він.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков раніше заявляв, що їх політсила є «дуже глибокими прибічниками того, що треба унеможливити кнопкодавство у Верховній Раді».

Але у Разумкова були застереження щодо сенсорної клавіши, тому що вона не була сертифікована і закінчився гарантійний термін використання. Тому «слуга народу» не був впевнений, що ця система «відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою України ІХ скликання».