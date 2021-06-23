48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом

Руслана Лижичко зараз на відпочинку в тому місці, де Дунай зустрічається з Чорним морем

Співачка виступає за максимально активний та здоровий спосіб життя

Українська співачка і продюсерка Руслана Лижичко похвалилася спортивною фігурою, позуючи в коротких шортах і топі під час відпочинку на катері в гирлі Дунаю. Знімки з'явилися на сторінці знаменитості в Instagram.

«Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне море. Місце, де відчуваєш єдиний ритм із природою.

Я в місці, де більше сонця в Україні, – сонячній Бессарабії, яку ще називають «українська Каліфорнія», – підписала виконавиця свої нові фото.

Фанати Руслана оцінили її фізичну форму:

«Класно виглядаєте!»,

«Фігура супер»,

«Неймовірна жінка»,

«Яка ж ви красуня!»,

«Я вами захоплююся»,

«Ви як Лара Крофт із фільму».

Як передавав «Главком», Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання.

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