48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
Співачка виступає за максимально активний та здоровий спосіб життя
Українська співачка і продюсерка Руслана Лижичко похвалилася спортивною фігурою, позуючи в коротких шортах і топі під час відпочинку на катері в гирлі Дунаю. Знімки з'явилися на сторінці знаменитості в Instagram.
«Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне море. Місце, де відчуваєш єдиний ритм із природою.
Я в місці, де більше сонця в Україні, – сонячній Бессарабії, яку ще називають «українська Каліфорнія», – підписала виконавиця свої нові фото.
Фанати Руслана оцінили її фізичну форму:
«Класно виглядаєте!»,
«Фігура супер»,
«Неймовірна жінка»,
«Яка ж ви красуня!»,
«Я вами захоплююся»,
«Ви як Лара Крофт із фільму».
Як передавав «Главком», Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання.
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