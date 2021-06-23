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    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом

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    Руслана Лижичко зараз на відпочинку в тому місці, де Дунай зустрічається з Чорним морем - 48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    Руслана Лижичко зараз на відпочинку в тому місці, де Дунай зустрічається з Чорним морем
    фото: instagram.com

    Співачка виступає за максимально активний та здоровий спосіб життя

    Українська співачка і продюсерка Руслана Лижичко похвалилася спортивною фігурою, позуючи в коротких шортах і топі під час відпочинку на катері в гирлі Дунаю. Знімки з'явилися на сторінці знаменитості в Instagram.

    «Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне море. Місце, де відчуваєш єдиний ритм із природою.

    Я в місці, де більше сонця в Україні, – сонячній Бессарабії, яку ще називають «українська Каліфорнія», – підписала виконавиця свої нові фото.

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    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом
    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом

    Фанати Руслана оцінили її фізичну форму:

    «Класно виглядаєте!»,

    «Фігура супер»,

    «Неймовірна жінка»,

    «Яка ж ви красуня!»,

    «Я вами захоплююся»,

    «Ви як Лара Крофт із фільму».

    Як передавав «Главком», Тіна Кароль хоче «розквітнути» й чекає нове кохання.

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    Теги: музика жінка Дунай співачка
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    48-річна Руслана похизувалася «сталевим» пресом