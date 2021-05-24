«Це дно». Соцмережі обурені, що Меладзе виступить на Atlas Weekend

Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня 2021 року на території ВДНГ

У понеділок, 24 травня, на офіційній сторінці Atlas Weekend-2021 з’явився анонс участі у фестивалі російського співака Валерія Меладзе.

«Це саме під його пісні ви закохуєтесь та переживаєте розставання. Це саме його треки розривають TikTok та звучать у плейлистах наших мам. Згадуй тексти улюблених бенгерів та готуйся танцювати за трендами на виступі Валерія Меладзе вже цього літа!», – йдеться в повідомленні.

Скріншот: Atlas Weekend

Користувачі мережі здебільшого сприйняли цю новину негативно. Хтось обурювався участю у молодіжному заході зірки 55-річного віку, дехто був вражений тим, що інших зірок не знайшлося, а комусь не сподобався той факт, що провідна зірка українського фестивалю – це росіянин. Більшість впевнені, що це жарт і відмовляються вірити, що інформація в анонсі є правдивою.

«На цьому Атлас пробив дно», «Зашквар», «Дякую, що переконали точно не купувати квитки», «Це стьоб?», «Російське лайно ми фінансувати не хочемо», – такі коментарі залишили під новиною користувачі Facebook.

Atlas Weekend відбудеться з 5 по 11 липня 2021 року на території ВДНГ. У списку учасників фестивалю значаться Alyona Alyona, Бумбокс, Антитіла, The Hardkiss, естонський реп-виконавець Tommy Cash та інші.

Нагадаємо, 22 травня на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський. Як повідомляє кореспондент «Главкому», під час виконання хіта «Ти мій» Зеленський пройшов до сцени і вручив їй великий букет.

До слова, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорці Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступить вже наприкінці травня.

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