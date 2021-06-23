Водії почали отримувати нові «листи щастя». Кого стосується нововведення?

Водіям почали розсилати «листи щастя» за порушення габаритно-вагових норм

Україна переходить на новий рівень автоматизованої фіксації порушень правил дорожнього руху. Як повідомляє «Укравтодор», водії вже почали отримувати перші «листи щастя» за порушення габаритно-вагових норм.

«Інформація про порушення габаритно-вагових норм перевізниками, яку фіксують комплекси зважування-у-русі (WіM-станції), відсьогодні доступна на порталі відкритих даних Data.gov.ua.», - зазначається на офіційній сторінці державної компанії в Facebook.

Нова система автоматичної фіксації «габаритно-вагових» порушень працює наступним чином. Спеціальний комплекс WIM фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до Центру обробки даних. Інспектор перевіряє їх, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова друкуватиметься та надсилатиметься порушникові.

«Автоматизація збору даних мінімізує корупційні ризики та усуває вибіркове зважування транспортних засобів. Дані, зафіксовані за допомогою засобів фото і відеозйомки, зокрема в автоматичному режимі стануть підставою для накладання штрафів», - пояснюють в «Укравтодорі».

За останні півтора року на дорогах державного значення загального користування встановлено 48 майданчиків системи Weigh-in-Motion, які в автоматичному режимі фіксують дані про габарити, навантаження на вісь та загальну масу, а також номерний знак перевізника. Датчики вмонтовані в асфальтне покриття і розташовані таким чином, що об’їхати їх неможливо.

«На початку червня Верховна Рада ухвалила закон, який узаконив автоматизацію фіксації порушень габаритно-вагових норм. І ось наступний крок - дані з комплексів WiM вже доступні публічно. Незабаром повідомлення про порушення адресно надходитимуть порушникам», – прокоментував новину Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Перші «листи щастя» вже почали надходити власникам вантажівок. Але в «Укравтодорі» зазначають, що ця «пошта» поки що має ознайомчий характер. Реальну силу ця «щаслива кореспонденція» отримає коли відповідний закон (№ 3742) набуде чинності. Він вже схвалений Верховною Радою та очікує на підпис президента.

Нагадаємо, що в Україні вже рік також працюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Скільки за цей час камери встигли заробити на українських водіях, дивіться за цим посиланням.