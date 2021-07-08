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    В Україні розробили правила для самокатів. Що треба знати водіям

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    Один з сервісів з прокату електричних самокатів у Києві / Фото: Bolt - В Україні розробили правила для самокатів. Що треба знати водіям

    Один з сервісів з прокату електричних самокатів у Києві / Фото: Bolt

    До парламенту внесено два законопроекти, які стосуються власників електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів та іншого персонального електротранспорту

    Депутат Андрій Деркач вніс до парламенту два законопроекти – № 5732 та №5731. Вони регулюють рух електричних самокатів, сігвеїв і скутерів та передбачають штрафи за порушення нових правил дорожнього руху.

    У пояснювальній записці до законопроекту 5731 автор пише, що документ «направлений на зниження травматизму учасників дорожнього руху шляхом унормування прав, обов'язків та відповідальності суб'єктів - учасників дорожнього руху на самобалансуючих транспортних засобах, обладнаних електродвигунами».

    Законопроектом пропонується прирівняти водіїв новітнього електричного транспорту до учасників дорожнього руху.

    Також пропонується затвердити основні прав та обов’язки водіїв електротранспорту. Зокрема:

    • Право керування самобалансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами, які використовують для руху проїзні частини доріг, вулиць чи узбіч, мають особи, які досягли 16-річного віку;
    • Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

    Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, зобов’язані:

    • використовувати технічно справні та належним чином обладнані транспортні засоби;
    • перебувати в застебнутому мотошоломі;
    • не відволікатись від керування транспортними засобами;
    • не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
    • не перевозити пасажирів.

    Також такі засоби повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби - зовнішніми світловими приладами.

    Ще один законопроект – 5731 – пропонує ввести штрафи для нових учасників дорожнього руху. Зокрема:

    • порушення правил дорожнього руху тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн;
    • ті самі порушення, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн;
    • порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Електромобілі ПДР Андрій Деркач
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    В Україні розробили правила для самокатів. Що треба знати водіям