В Україні розробили правила для самокатів. Що треба знати водіям

Один з сервісів з прокату електричних самокатів у Києві / Фото: Bolt

До парламенту внесено два законопроекти, які стосуються власників електросамокатів, сігвеїв, гіроскутерів та іншого персонального електротранспорту

Депутат Андрій Деркач вніс до парламенту два законопроекти – № 5732 та №5731. Вони регулюють рух електричних самокатів, сігвеїв і скутерів та передбачають штрафи за порушення нових правил дорожнього руху.

У пояснювальній записці до законопроекту 5731 автор пише, що документ «направлений на зниження травматизму учасників дорожнього руху шляхом унормування прав, обов'язків та відповідальності суб'єктів - учасників дорожнього руху на самобалансуючих транспортних засобах, обладнаних електродвигунами».

Законопроектом пропонується прирівняти водіїв новітнього електричного транспорту до учасників дорожнього руху.

Також пропонується затвердити основні прав та обов’язки водіїв електротранспорту. Зокрема:

Право керування самобалансуючими транспортними засобами обладнаними електродвигунами, які використовують для руху проїзні частини доріг, вулиць чи узбіч, мають особи, які досягли 16-річного віку;

Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Особи, які рухаються на самобалансуючих транспортних засобах обладнаних електродвигунами, зобов’язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані транспортні засоби;

перебувати в застебнутому мотошоломі;

не відволікатись від керування транспортними засобами;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не перевозити пасажирів.

Також такі засоби повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби - зовнішніми світловими приладами.

Ще один законопроект – 5731 – пропонує ввести штрафи для нових учасників дорожнього руху. Зокрема:

порушення правил дорожнього руху тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн;

ті самі порушення, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн;

порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Джерело: 24 канал