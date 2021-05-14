Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео

Поліцейські спіймали автомобільний «бутерброд», який складався з універсалу Ford Focus та кабріолету Peugeot 206

Неподалік від міста Трнава на заході Словаччини поліція зупинила незвичайний транспортний засіб. Старий Ford Focus перевозив на даху інший легковик – Peugeot 206.

«Двоповерховий» автомобіль розібрали на місці. А його водієві загрожують покарання відразу за кілька порушень.

Інцидент стався зовсім днями, у першій половині травня. Універсал Focus з Peugeot на даху рухався по об'їзній дорозі, привертаючи багато уваги з боку водіїв, які і повідомили про нього правоохоронцям.

Поліцейські оперативно нагнали автомобіль і виявили, що салон іржавого «Фокуса», пригніченого зверху кузовом Peugeot, забитий під зав'язку - в ньому їхали п'ять людей.

Французький кабріолет з жорстким дахом виглядає плачевно: він позбавлений переднього бампера, грати радіатора, коліс, стекол і дзеркал, а також заднього ліхтаря з боку пасажира. Крім цього, на знімках видно явні сліди пожежі.

Ford зберігся значно краще, але його темно-синій кузов роз'їдає іржа, а бічні дзеркала перемотані ізоляційною стрічкою. До того ж невідомо, в якому стані знаходиться підвіска старого універсалу після перевезення непомірного тягаря.

Поліцейські викликали евакуатор, який позбавив Focus від ноші. Поки правоохоронці не визначилися з покаранням для водія універсалу, але ймовірно, що він пошкодує про рішення заощадити на транспортуванні.