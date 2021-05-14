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    Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео

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    Водій Ford Focus перевозив на даху інший автомобіль - Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео
    Водій Ford Focus перевозив на даху інший автомобіль
    Фото: Polícia SR - Trnavský kraj

    Поліцейські спіймали автомобільний «бутерброд», який складався з універсалу Ford Focus та кабріолету Peugeot 206

    Неподалік від міста Трнава на заході Словаччини поліція зупинила незвичайний транспортний засіб. Старий Ford Focus перевозив на даху інший легковик – Peugeot 206.

    «Двоповерховий» автомобіль розібрали на місці. А його водієві загрожують покарання відразу за кілька порушень.

    Інцидент стався зовсім днями, у першій половині травня. Універсал Focus з Peugeot на даху рухався по об'їзній дорозі, привертаючи багато уваги з боку водіїв, які і повідомили про нього правоохоронцям.

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    Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео
    Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео
    Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео
    Поліція спіймала «двоповерховий» автомобіль та показала курйозні фото та відео

    Поліцейські оперативно нагнали автомобіль і виявили, що салон іржавого «Фокуса», пригніченого зверху кузовом Peugeot, забитий під зав'язку - в ньому їхали п'ять людей.

    Французький кабріолет з жорстким дахом виглядає плачевно: він позбавлений переднього бампера, грати радіатора, коліс, стекол і дзеркал, а також заднього ліхтаря з боку пасажира. Крім цього, на знімках видно явні сліди пожежі.

    Ford зберігся значно краще, але його темно-синій кузов роз'їдає іржа, а бічні дзеркала перемотані ізоляційною стрічкою. До того ж невідомо, в якому стані знаходиться підвіска старого універсалу після перевезення непомірного тягаря.

    Поліцейські викликали евакуатор, який позбавив Focus від ноші. Поки правоохоронці не визначилися з покаранням для водія універсалу, але ймовірно, що він пошкодує про рішення заощадити на транспортуванні.

    Теги: ПДР поліція
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