60,6% громадян очікують закінчення війни в Україні - опитування

13,8% громадян зазначили, що повернення Криму – це важливий фактор, який посприяє єдності українців

Російська агресія сприяла об’єднанню українських громадян. 60,6% людей зазначили, що війна в Україні – це головна проблема, яка потребує вирішення. Про це розповіла Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома». Під час прес-конференції було представлено



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13,8% громадян зазначили, що повернення Криму – це важливий фактор, який посприяє єдності українців

Російська агресія сприяла об’єднанню українських громадян. 60,6% людей зазначили, що війна в Україні – це головна проблема, яка потребує вирішення. Про це розповіла Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

Під час прес-конференції було представлено дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?».

За словами керівника Програм демократичних процесів УНЦПД, агресія Росії зіграла потужну роль для суспільного єднання та формування проєвропейського геополітичного вибору українського суспільства. На думку українців, найбільш важливим для розвитку країни є припинення війни на сході України.

«60,6% громадян називають потребу встановлення миру на Донбасі головним пріоритетом держави. Однак не мають розуміння, що потрібно здійснити для того, щоб цей пріоритет реалізувати», - зазначає Тищенко.

13,8% громадян зазначили, що повернення Криму – це важливий фактор, який посприяє єдності українців.

«Для Південного регіону важливим об’єднуючим питанням є – повернення Криму», - зазначає Юлія Тищенко.

Також за даними дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?» 30,1% українців зазначили, що на сьогодні важливим прогресом є підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Однак, в цей же час, 34,9% громадян вважають, що суттєвих змін та досягнень за останні роки в країні не відбулось.

Дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?» відбувалося протягом 2 вересня по 25 жовтня 2017 року в 110 населених пунктах України, окрім Криму та тимчасово окупованих територій. Респонденти могли обирати декілька відповідей. В опитуванні участь взяло 2027 людей.

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