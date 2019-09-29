63% американців занепокоєні змістом розмови Трампа і Зеленського – соцопитування



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Більшість американців не схвалюють зміст телефонної розмови Трампа і Зеленського Фото: Вільне Радіо

Більшість американців не схвалюють розмову про розслідування діяльності Хантера Байдена

63% дорослих американців вважають проблемою розмову президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського щодо розслідування діяльності в Україні Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного телеканалом ABC і компанією Ipsos, передає «Інтерфакс-Україна».

Також трохи більше половини опитаних «зовсім не здивовані» подібними діями Трампа. Ще 32% респондентів заявили, що вони «не здивовані» такими подіями. Однак під час опитування не ставилося запитання про те, чи слід піддати Трампа процедурі імпічменту.

Опитування проводилося 27 - 28 вересня, статистична похибка склала 4,8%.

Як уточнює газета The Washington Post, за останній тиждень зросла кількість тих, хто бажає процедури імпічменту щодо Трампа. Так, за опитуванням Служби суспільного мовлення та Національного громадського радіо США, «за» імпічмент виступили 49% респондентів, а «проти» - 46%. Одночасно після оприлюднення доповіді тодішнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США більшість опитувань показували, що більше половини електорату виступали проти імпічменту, нагадує The Washington Post.

У середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

Приводом стало повідомлення, передане співробітником американської розвідки своєму керівництву щодо змісту телефонної розмови Трампа із Зеленським у липні цього року. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення.

Низка американських ЗМІ раніше повідомили, що Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати Зеленського в необхідності почати розслідування діяльності в Україні Хантера Байдена, - сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Віце-президент курирував американо-українські відносини, а Байден-молодший раніше входив до складу ради директорів української газової компанії «Бурісма».

ЗМІ, коментуючи скандал, зазначають, що вимогою розслідування діяльності Байденом в Україні Трамп намагається усунути ймовірного суперника від Демократичної партії - Джо Байдена - на президентських виборах 2020 року.

Низка ЗМІ повідомляли, що Трамп, намагаючись ініціювати розслідування проти сина Байдена, затримував виділення Україні військової допомоги. Сам президент спростував ці твердження.