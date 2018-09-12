66% новостворених ОТГ не подають ознак життя – Безсмертний



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Фото Олександра Косарєва Роман Безсмертний в Чернігові під час зустрічі-дискусії «Якої ми хочемо України»

Безсмертний наголосив, що не можна проводити децентралізацію без урахування моделі земельної реформи

Проводити децентралізацію в Україні без внесення змін до Конституції, Бюджетного кодексу, законів про місцеве самоврядування та державні адміністрації неприпустимо. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний в Чернігові під час зустрічі-дискусії «Якої ми хочемо України».

«Я сприймаю децентралізацію як вимушений експеримент, який знаходиться поза правовим полем, в якому допущено ряд помилок. Проводити такі речі без внесення змін до Конституції, до законів про місцеве самоврядування, про державні адміністрації, до Бюджетного кодексу – неприпустимо», - сказав він.

На його думку, зараз лише 34% створених ОТГ хоч якось можуть функціонувати, а з іншими вирішили так: «знайшли князька – воцарили, не знайшли – не створили».



Крім того, Безсмертний вважає, що ні в якому разі не треба позбавляти людей права на представницький мандат. «Зробили так, що в селі нема депутата, є староста. Навіть в старій імперській системі на 10 хат був один виборний. Нехай на 100 хат, але хай буде, щоб хоч хтось міг «гавкнуть» про яму на дорозі чи зруйнований місточок. Ви можете зменшити парламент, бо це держава, її інтереси. На біса там скорочувати представницький мандат?», - зауважив він.

При цьому політик розповів, як пропонував нинішньому профільному віце-прем’єру зробити «усі райони самоврядними і прибрати звідти державні адміністрації». Але натомість, на його думку, уряд пішов хибним шляхом, бо «не треба змішувати бюджетно-фінансові питання і систему управління». «Ці речі сумістили і допустили масу помилок. Тому необхідно обережно, не ламаючи дров, все зроблене прискіпливо проаналізувати і виправити ситуацію. Бо зараз 66% новостворених громад не подають ознак життя», - зазначив він.

Водночас Безсмертний наголосив, що не можна проводити децентралізацію без урахування моделі земельної реформи.

«Якщо ми зробимо ставку на велике землеволодіння - поставте хрест на тому, що називається село, малі міста і т.д. Ні в якому разі не можна допустити і монополізації в межах однієї адміністративної одиниці одного власника, бо теж наробимо біди. Земельна реформа буде впливати на дуже багато речей. Не треба забувати про це», - сказав він.