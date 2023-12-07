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7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня – Всесвітній день української хустки
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна лихословити, лаятися, думати про негативне

7 грудня, Всесвітній день української хустки, День місцевого самоврядування в Україні та Міжнародний день цивільної авіації. Віряни вшановують пам'ять святителя Амвросія.

Всесвітній день української хустки

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки. Вона здавна вважалася оберегом та символом патріотизму, свободи та любові. Тому активістки, які впровадили свято, ставили собі за мету відродження національних традицій та донесення історичних фактів про цей предмет гардеробу.

Перші хустки, що почали носити українки, мали чистий білий колір. А ось кольорові малюнки прийшли до нас з Туреччини. Зараз деякі бренди повертають моду на хустинки та включають їх у свої колекції.

Не зважаючи на «молодість», у свята вже є свої традиції. У цей день проводяться майстер-класи та конкурси на вміння зав’язувати хустинку. Адже тільки в Україні існує декілька десятків технік зав’язування. 

День місцевого самоврядування в Україні

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Місцеве самоврядування забезпечує громадянам України можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення. Основною одиницею місцевого самоврядування в нашій державі є територіальна громада. Саме об’єднання громадян в межах села або декількох сіл, селища, міста здійснюють місцеве самоврядування безпосередньо або через обрані ради та їх виконавчі органи.

У цей день у 1990 році Верховною Радою тоді ще УРСР було прийнято Закон про місцеве самоврядування. Але його святкування було запропоноване та підтримане Президентом України у 2000 році. 

 У жовтні 1985 року державами Європи була затверджена «Хартія місцевого самоврядування», яка стала основою його класичної моделі. Для України документ мав дуже велике значення, тому що цей інститут в країні був забороненим упродовж 70 років. Незважаючи на безліч проблем, які з’являлися на шляху, у 1997 році Хартія була ратифікована в Україні та увійшла у національне законодавство.

Метою впровадження свята було приведення місцевого самоврядування у відповідність з базовими положеннями Хартії. Цей день став для багатьох урядовців справжнім орієнтиром на перебудову сучасної моделі цього пункту законодавства, яка б відповідала потребам суверенної держави.

Міжнародний день цивільної авіації

7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Велика роль авіації в Другій світовій війні продемонструвала потребу в створенні міжнародної організації для регулювання міжнародних польотів у мирних цілях, яка вирішуватиме всі питання – від технічних та економічних до юридичних.

Тому на початку 1944 року Сполучені Штати Америки провели попередні перемовини з союзниками по антигітлерівській  коаліції та з нейтральними країнами, після чого представники 52 держав прибули на Міжнародну конференцію з цивільної авіації, що відбулася того ж року в Чикаго протягом  листопада-грудня.

7 грудня делегати підписали Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, або Чиказьку конвенцію. Відтоді цю дату прийнято вважати днем народження Міжнародної організації цивільної авіації.

Треба відзначити, що ця організація є спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй.  Вона регулює правові відносини між цивільними авіаціями різних країн та розробляє світові стандарти у цій сфері.

7 грудня 1994 року, в 50-ту річницю підписання Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, в світі вперше відзначали Міжнародний день цивільної авіації. А з 1996 року це свято є офіційно встановленим Генасамблеєю ООН.

З початку 2000-х років світова цивільна авіація переживає період стабільного розвитку за рахунок збільшення кількості пасажирів. Одним з головних факторів є збільшення трафіку з держав, де стрімко зростає економіка – з Індії, Китаю, країн Латинської Америки. Очікується, що попит на авіаквитки в подальшому лише зростатиме. 

Яке сьогодні релігійне свято

7 грудня в церковному календарі – день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського. Народився він у місті Тревір (чи Трір за іншими джерелами) 340 року в досить заможній родині. Він став першим латинським святителем в церкві, хоча його виховала родина християн. В юності отримав непогану освіту ритора, мав резиденцію у Мілані та був очільником кількох провінцій. 352 року помирає батько Амвросія, після чого той поселяється в Римі і там продовжує навчання.

Після смерті місцевого єпископа в місті виникає суперечка між представниками аріанства та християнства. Амвросій стає єпископом і цей вибір утвердив навіть сам імператор Валентиніан. За доброту та благочестя він отримав від Господа рад творити чудеса. Помер 397 року.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна лихословити, лаятися, думати про негативне.
  • Жінкам заборонялося важко працювати, зокрема, шити, в'язати.
  • Дівчатам не варто розчісувати волосся та мити голову.

Народні прикмети і традиції

  • Сонце наче у тумані – до заметілі;
  • Сонце сховалося за хмари – буде снігопад;
  • Легкий та сухий сніг – чекайте на посуху влітку.

Пам’ятні події 7 грудня

1678 рік – Луї Геннепін першим з-поміж європейців бачить Ніагарський водоспад;
1732 рік – у Лондоні відкривається театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери;
1941 рік – японська авіація знищує американську морську базу Перл-Гарбор;
1972 рік – вирушає 11-та та остання у програмі «Аполлон» пілотована людьми місія на Місяць;
1982 рік – у Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосовують страту смертельною ін'єкцією;
1988 рік – землетрус у Вірменії силою 6,9 бала руйнує міста Спітак та Ленінакан, гине близько 25 тисяч людей;
2009 рік – в США виходить The Legend of Zelda: Spirit Tracks для Nintendo DS;
2017 рік – курс Bitcoin досягає свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.

Теги: авіація закон самоврядування традиції свято молодість

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