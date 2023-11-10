Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори

Центр протидії дезінформації
glavcom.ua
Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори
Для проведення легітимізації виборчого процесу у військовий стан потрібні зміни Виборчого кодексу, що під час війни дуже складно
колаж: Центр протидії дезінформації

Закон України про правовий режим воєнного стану прямо забороняє проведення виборів під час його дії

Останнім часом в інфопросторі активізувалися дискусії щодо можливого проведення виборів навіть під час дії режиму воєнного стану. Згідно з Конституцією України, чергові парламентські вибори мали б відбутись в Україні восени 2023 року, а президентські – у березні 2024-го.

Тема виборів в Україні останні тижні активно обговорювалась у політичних середовищах Заходу, а деякі їхні представники виступили за те, щоб Україна провела вибори вчасно, навіть попри війну. Про необхідність виборів наступного року говорили американський сенатор Л. Грем та президент ПАРЄ Т. Кокс.

Президент України Зеленський нарешті поставив крапку в дискусії про майбутні вибори.

У вечірньому зверненні 6 листопада він прирівняв проведення виборів під час війни до витрачання грошей на нову бруківку та інші зайвості. За його словами, зараз усі ресурси держави мають бути спрямовані на перемогу. Звісно, Президент очікує розуміння цього від усіх відповідних структур та органів влади, і передусім – українського народу.

Що стоїть за таким рішенням і чи відповідає воно міжнародній практиці?

По-перше, Закон України про правовий режим воєнного стану прямо забороняє проведення виборів під час його дії. Чинний виборчий кодекс зобов’язує ЦВК оголосити початок виборчої кампанії протягом 30 днів після скасування воєнного стану. Хоча Основний Закон прямо не обмежує проведення виборів в умовах воєнного стану, заборона логічно випливає із неможливості дотримання в цей період вимог, передбачених у розділі ІІІ Конституції України.

З одного боку, ст. 71 Конституції вимагає, щоб вибори відбувалися на принципах загального рівного, вільного виборчого права, а з іншого – ст. 64 обмежує виборчі права у військовий стан. Крім того, президентські вибори в країні, де близько 18% території окуповано, а за кордоном 20% громадян суперечать конституційним засадам виборчого права. Це створює підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

Тож для проведення легітимізації виборчого процесу у військовий стан потрібні зміни Виборчого кодексу, що під час війни дуже складно.

До речі, міжнародний досвід проведення воєнних виборів є різноманітним. Зокрема, Велика Британія не проводила вибори під час Другої світової війни, а зворотним прикладом вважають Ізраїль, який проводить всі виборчі процеси в умовах постійних безпекових загроз. Проте у ХХІ столітті в Іраку та Афганістані проводили вибори навіть тоді, коли центральний уряд не контролював частину території країни.

Водночас всі міжнародні рамкові документи наполягають, що вибори повинні проходити у вільній обстановці та з забезпеченням безпеки виборців і членів комісій. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, держава не може ставити під загрозу життя та здоров’я цивільного населення, мобілізуючи їх на вибори. Венеційська комісія підкреслює, що вибори в таких умовах можуть лише загострювати політичні конфлікти, а проведення передвиборчої кампанії на окупованих територіях взагалі не має світових прецедентів.

По-друге, проведенню виборів під час воєнного стану заважають організаційні проблеми, пов’язані з забезпеченням явки та безпеки виборців, кандидатів і міжнародних спостерігачів. Адже в умовах постійної загрози ракетних обстрілів виборчі ділянки стають ціллю для агресора і повністю гарантувати їх безпеку неможливо. Фактор страху перед обстрілами психологічно впливатиме на явку громадян на виборчі дільниці.

Треба також взяти до уваги, що у нас на сході й на півдні країни зруйнована виборча інфраструктура, зруйновані дитячі садочки, школи, які раніше виконували роль таких виборчих дільниць. Отже, думка населення України з цього питання наразі майже однозначна: вибори необхідно проводити після перемоги України. За результатами опитування, станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі.

Крім того, в умовах війни вкрай складно забезпечити право кожного на волевиявлення. Це стосується майже 5 мільйонів українських біженців, які перебувають у європейських країнах, громадян України на тимчасово окупованих територіях та військових на передовій.

Також в умовах інформаційної агресії рф практично неможливо одночасно забезпечити вільний доступ виборців до медіа та не дати можливості росії використати свободу слова для поширення своїх наративів усередині країни. 

По-третє, фінансування виборів в умовах дефіциту бюджету стане серйозним викликом і для фінансової системи України. Тож розділяти відповідальність за вибори під час війни мають тоді і країни Заходу, які на такому волевиявленні наполягають.

Тому, проведення виборів в Україні в максимально демократичний, чесний, прозорий спосіб можливе лише за умов закінчення воєнних дій та визволення окупованих територій.

Читайте також:
Теги: Україна фінансування держава закон вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор зазнав фіаско
Бліцкриг Путіна та помилка Заходу
30 жовтня, 11:44
Загалом, просування української армії на півдні адекватне тим труднощам, з якими вона стикається
Український наступ на півдні: чи є ресурси продовжувати?
30 жовтня, 12:45
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Томаш Страпаґєль, директор SKPL
Польський партнер запропонував «Укрзалізниці» два нових маршрути
13 жовтня, 13:22
Пакет оцінюється в 1,4 млрд євро та включає, серед іншого, системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard
Німеччина готує для України зимовий пакет допомоги на €1,4 млрд – Шольц
24 жовтня, 15:27
За словами Стефанчука, для проведення виборів під час війни необхідно розв'язати «п'ять-шість» дуже важливих проблем, перша з яких – як забезпечити правом голосувати і бути обраним до органів влади українських військовослужбовців
Вибори під час війни: Стефанчук повідомив, після чого буде ухвалене рішення
24 жовтня, 18:12
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
Уже цього тижня можуть розпочатися переговори про членство України в ЄС – Reuters
6 листопада, 17:09
Максим Запека зізнався, що погодився воювати проти України для того, щоби заробити грошей
Білоруси воюють проти України: зізнання полоненого з Гомеля (відео)
2 листопада, 18:34
Заступник речника Держдепу США Ведант Пател
Виділення допомоги Україні та Ізраїлю є імперативом – Держдеп США
Вчора, 07:20

Дайджест ЗМІ

Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори
Чому у воєнний період недоцільно проводити вибори
Річниця націоналізації «Укрнафти»: скандали, корупція та глибока криза при новому топменеджменті
Річниця націоналізації «Укрнафти»: скандали, корупція та глибока криза при новому топменеджменті
Як працює російська пропаганда в кіно
Як працює російська пропаганда в кіно
Український наступ на півдні: чи є ресурси продовжувати?
Український наступ на півдні: чи є ресурси продовжувати?
Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
Чи вплине на УПЦ (МП) закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ
Чи вплине на УПЦ (МП) закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8527
Італія переселяє мігрантів до іншої країни ЄС: ЗМІ знайшли приховані мотиви
8244
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: спливли неочікувані факти про водіїв
6103
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5504
Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)
4539
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
3750
Найкраща вчителька світу отримала $1 млн. Фіналіст з України описав враження від конкурсу

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту