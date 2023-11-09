Мобілізацію та воєнний стан продовжено: Зеленський підписав закони

Це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 діб

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Глава держави підписав закон №10211 про продовження воєнного стану, а також закон №10212про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.

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Нагадаємо, що це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 8 листопада парламентарі проголосував за подовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів.За законопроєкти № 10211 та № 10212 проголосували 329 і 322 парламентарів відповідно. Таким чином, воєнний стан і мобілізацію продовжили з 16 листопада до 14 лютого 2024-го.