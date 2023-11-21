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Росіяни заявили про загибель московської режисерки під час удару по Будинку культури на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявили про загибель московської режисерки під час удару по Будинку культури на Донеччині
Поліна Меньших приїхала з гастролями до окупантів на Донбас із Москви
фото: Sota

Російські джерела повідомляють про удар ЗСУ 19 листопада по військових 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти

Під час обстрілу Будинку культури в тимчасово окупованому донецькому Старобешові, де окупанти проводили нагородження, загинула режисерка Поліна Меньших, яка виступала перед бойовиками. Про це пише Sota.

Внаслідок удару ЗСУ, як повідомляють джерела видання, загинули 25 російських загарбників, ще близько сотні виявилися пораненими. Концерт, під час якого було завдано удару, було приурочено до Дня ракетних військ. Одна з ракет потрапила безпосередньо за гримеркою та сценою, де виступала Меньших.

Російські джерела повідомляють про удар ЗСУ 19 листопада по військових 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти.

Поліна Меньших, яка приїхала розважати окупантів на Донбас із Москви, була відомим московським хореографом, режисером та педагогом, відомим у середовищі толкіністів, а також автором мюзиклу «Останнє випробування».

Триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Теги: окупанти Донбас ЗСУ авіація озброєння

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