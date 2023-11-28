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Євросоюз може знищити тисячі тонн кави через один законопроект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз може знищити тисячі тонн кави через один законопроект
Кавові зерна у ЄС можуть знищити
фото із відкритих джерел

Кава та какао на складах ЄС опинилися під загрозою

Кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.

Сотні тисяч тонн какао та кави, що зберігаються на складах у ЄС, можливо, будуть знищені через непередбачене наслідки закону Євросоюзу про боротьбу з вирубуванням лісів, який почав діяти у червні цього року, йдеться у публікації.

За даними Financial Times, на складах у країнах Європи зараз перебуває близько 200 тис. тонн какао та 150 тис. тонн кави. При цьому інструкцій, як далі діяти, Брюссель країнам ЄС не надав. Виробникам рекомендували реалізувати партії з цією продукцією протягом перехідного періоду – до грудня 2024 року, заявила виконавчий директор Міжнародного торговельного центру Памела Коук-Хемілтон.

«Якщо кавове зерно буде випущено на ринок протягом перехідного періоду, це нормально. Але якщо воно зберігатиметься, а потім з'явиться у продажу після перехідного року, це може бути дуже складно. Товари не будуть допущені, бо виробники не зробили нічого, що забезпечило б їхню відповідність новим правилам», – зазначила Памела Коук-Гамільтон.

Проте Міжконтинентальна біржа (ICE), як один з основних майданчиків для торгівлі ф'ючерсами на каву та какао заявила: це може призвести до перебоїв, торкнувшись «всього ланцюжка поставок від фермера до споживача», додавши, що для запобігання такій ситуації необхідні чіткі вказівки Брюсселя та національної влади.

Пояснимо, що згадані вище правила ЄС вважаються найважливішою частиною закону про охорону довкілля «Зелений курс». Відповідно до нормативів, імпортери повинні надавати дані про місцезнаходження товарів, щоб довести, що вони поставляються не з тих районів, де здійснюється вирубування лісів. Товари перевірятимуться з урахуванням ризику обезліснення у країні походження. Кава і какао можуть постраждати особливо сильно, оскільки ці продукти не проходять негайне митне очищення після прибуття в ЄС і можуть перебувати на складах тимчасового зберігання понад 18 місяців – термін перехідного періоду, передбаченого законом про боротьбу з вирубуванням лісів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та глава уряду Нідерландів Марк Рютте обмінялися люб'язностями, поділившись кавою один з одним. Глава уряду Нідерландів під час переговорів із Володимиром Зеленським спитав у президента України, де той узяв чашку кави. Зеленський запропонував віддати її або поділити навпіл, на що Рютте в такій же жартівливій формі відповів: «Ви ведете війну, це ваша кава – вам треба залишатися здоровим».

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Теги: вирубування лісу закон партії Брюссель какао кофе

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