Парламент пояснив, чому стенограми розгляду скандальної будівельної реформи засекречені

Екснардеп показав, які відписки отримав у відповідь на свої запити

Верховна Рада спробувала вчергове виправдати свої спроби «засекретити» стенограми із засідання профільного комітету від 28.11.2022, де розглядався законопроєкт №5655. Про це повідомив колишній депутат Юрій Левченко.

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Левченко нагадав, що на попередній запит із проханням надати копії вказаних стенограм в апараті Верховної Ради відповіли, що засідання проводилися в режимі відеоконференції, тому стенограми нібито не велися, а відео засідань не зберігалося. Усе це всупереч Закону «Про комітети Верховної Ради України», згідно з яким стенограма засідання є обов’язковим документом. Врешті решт, тоді стенограми знайшлися, після чого їх навіть опублікували в мережі.

У новому запиті щодо стенограм апарат парламенту висунув ще одну версію того, чому стенограми не були доступними від початку.

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«Виявляється, відеозаписи для стенограм нібито не змогли зробити з технічних причин, бо по країні були блекаути – постійні перебої з електроенергією не дозволили зробити запис. Комітет проводить засідання в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. Проведення засідання, відповідно до протоколу, забезпечують відразу дев’ять працівників секретаріату. Засідання в інтернеті проходять без жодних збоїв, але відеозапис засідань через інтернет зробити було неможливо з технічних причин, бо блекаути», – написав Левченко та оприлюднив відповідь парламентського апарату на запит.

Левченко звернув увагу, що це стосується як раз тих двох засідань комітету (від 28.11.2022 р та 08.12.2022 р) під головуванням очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк, яка «проштовхувала» скандальний законопроєкт №5655.

«Апарат ВРУ визнав, що розміщена нами раніше одна із потрібних стенограм (від 28.11.2022) справжня, але він назвав її «чернеткою стенограми», – додав Левченко.

Він підкреслив, що спочатку в апараті ВР заявили, що стенограму засідання взагалі не вели, потім заявили, що не змогли цього робити з технічних причин, а після цього визнали, що стенограма таки існує, але в статусі «чернетки». З цього приводу, додав Левченко, документ визнали неофіційним та таким, що не підлягає наданню у відповідь на запит про публічну інформацію.

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Ексдепутат зазначив, що Офіс генпрокурора відмовився вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ч. 2 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

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«Відмазка прокурорів сформульована досить «творчо». Вони не впевнені, що є ознаки злочину, бо, мовляв, може просто Верховна Рада порушила Закон України «Про доступ до публічної інформації» і збрехала, що стенограм немає, тож йдіть в суді вимагайте у ВРУ надати стенограми, а не звинувачуйте Шуляк у тому, що стенограм немає, бо вона наказала їх знищити», – заявив Левченко.

Він додав, що прокуратура, відмовляючи у відкритті справи, прямо порушила ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, де чітко вказано, що вони були зобовʼязані розпочати розслідування за нашим зверненням.

Нагадаємо, Верховна Рада під час пленарного засідання 13 грудня 2022 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери у містобудівної діяльності.

До слова, очільники українських міст та селищ виступили проти скандального законопроєкту №5655. Зазначається, що документ створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. Тим, хто потрапить туди, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування.