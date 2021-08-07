7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується пересаджувати квіти

У суботу, 7 серпня, відзначаються такі свята:

День збирання зірок

День збирання зірок щорічно відзначається 7 серпня. У цей час року метеоритний потік особливо яскравий, тому всі охочі можуть вибрати відкритий простір і насолоджуватися потоком зірок, що падають, і загадувати бажання.

День маяка

Сьогодні святкують день працівників засобів навігаційного обладнання узбережжя великих водойм у вигляді капітальної споруди.

День професійного спікера

Успіння праведної Анни, матері Богородиці





7 серпня християни східного обряду відзначають День успіння праведної Анни – матері Діви Марії.

Вважається, що в цей день тим, хто мріє про дітей, необхідно молитися святій Анні і просити про допомогу.

Народні прикмети на 7 серпня:

Вранці холодно – зима студеною буде і настане рано.

Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.

Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.

Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Що не рекомендується робити 7 серпня:

Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду.

Лагодити своє взуття і одяг.

Скупитися.

Пересаджувати квіти.

Залишати дитину одну в кімнаті.

У кого іменини 7 серпня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Ганна, Іраїда, Макар.

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