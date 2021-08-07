  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не рекомендується пересаджувати квіти

    У суботу, 7 серпня, відзначаються такі свята:

    • День збирання зірок

    День збирання зірок щорічно відзначається 7 серпня. У цей час року метеоритний потік особливо яскравий, тому всі охочі можуть вибрати відкритий простір і насолоджуватися потоком зірок, що падають, і загадувати бажання.

    2-1

    • День маяка

    Сьогодні святкують день працівників засобів навігаційного обладнання узбережжя великих водойм у вигляді капітальної споруди.

    • День професійного спікера
    • Успіння праведної Анни, матері Богородиці
    2-7

    7 серпня християни східного обряду відзначають День успіння праведної Анни – матері Діви Марії.

    Вважається, що в цей день тим, хто мріє про дітей, необхідно молитися святій Анні і просити про допомогу.

    Народні прикмети на 7 серпня:

    • Вранці холодно – зима студеною буде і настане рано.
    • Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.
    • Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.
    • Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.
    • Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

    Що не рекомендується робити 7 серпня:

    • Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду.
    • Лагодити своє взуття і одяг.
    • Скупитися.
    • Пересаджувати квіти.
    • Залишати дитину одну в кімнаті.

    У кого іменини 7 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Ганна, Іраїда, Макар.

    Читайте також:
    Теги: свята квіти час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони