7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується пересаджувати квіти
У суботу, 7 серпня, відзначаються такі свята:
- День збирання зірок
День збирання зірок щорічно відзначається 7 серпня. У цей час року метеоритний потік особливо яскравий, тому всі охочі можуть вибрати відкритий простір і насолоджуватися потоком зірок, що падають, і загадувати бажання.
- День маяка
Сьогодні святкують день працівників засобів навігаційного обладнання узбережжя великих водойм у вигляді капітальної споруди.
- День професійного спікера
- Успіння праведної Анни, матері Богородиці
7 серпня християни східного обряду відзначають День успіння праведної Анни – матері Діви Марії.
Вважається, що в цей день тим, хто мріє про дітей, необхідно молитися святій Анні і просити про допомогу.
Народні прикмети на 7 серпня:
- Вранці холодно – зима студеною буде і настане рано.
- Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.
- Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.
- Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.
- Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.
Що не рекомендується робити 7 серпня:
- Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду.
- Лагодити своє взуття і одяг.
- Скупитися.
- Пересаджувати квіти.
- Залишати дитину одну в кімнаті.
У кого іменини 7 серпня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Ганна, Іраїда, Макар.