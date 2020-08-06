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    Суспільство

    6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    6 серпня відзначається Міжнародний день &laquo;Лікарі світу за мир&raquo; - 6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    6 серпня відзначається Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

    Сьогодні варто приділити час молитви або медитації

    6 серпня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
    • Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)
    • День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба
    • Преображення Господнє

    Народні прикмети на 6 серпня:

    • Дощ з ранку - до погожого і ясному дню.
    • Тепло і сонячно - зима буде холодною.
    • Мухи з ранку дзижчать - до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
    • Південний вітер - до негоди.
    • Курчата до курки тиснуться - до затяжних дощів.
    • Роса до полудня - буде гроза.
    • З осики пух полетів - пора збирати підосичники.
    • Якщо повний місяць - не можна рубати ліс для будівництва будинку.
    • Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.
    • Чайки на воду часто сідають - до дощу.

    Що не рекомендується робити 6 серпня:

    У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: «На Гліба і Бориса за хліб не берися». Сьогодні краще присвятити час молитві.

    У кого іменини 6 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.

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