6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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6 серпня відзначається Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

Сьогодні варто приділити час молитви або медитації

6 серпня відзначаються такі свята:

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба

Преображення Господнє

Народні прикмети на 6 серпня:

Дощ з ранку - до погожого і ясному дню.

Тепло і сонячно - зима буде холодною.

Мухи з ранку дзижчать - до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер - до негоди.

Курчата до курки тиснуться - до затяжних дощів.

Роса до полудня - буде гроза.

З осики пух полетів - пора збирати підосичники.

Якщо повний місяць - не можна рубати ліс для будівництва будинку.

Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.

Чайки на воду часто сідають - до дощу.

Що не рекомендується робити 6 серпня:

У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: «На Гліба і Бориса за хліб не берися». Сьогодні краще присвятити час молитві.

У кого іменини 6 серпня?

Іменини сьогодні святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.