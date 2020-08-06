6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
6 серпня відзначається Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
Сьогодні варто приділити час молитви або медитації
6 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
- Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)
- День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба
- Преображення Господнє
Народні прикмети на 6 серпня:
- Дощ з ранку - до погожого і ясному дню.
- Тепло і сонячно - зима буде холодною.
- Мухи з ранку дзижчать - до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
- Південний вітер - до негоди.
- Курчата до курки тиснуться - до затяжних дощів.
- Роса до полудня - буде гроза.
- З осики пух полетів - пора збирати підосичники.
- Якщо повний місяць - не можна рубати ліс для будівництва будинку.
- Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.
- Чайки на воду часто сідають - до дощу.
Що не рекомендується робити 6 серпня:
У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: «На Гліба і Бориса за хліб не берися». Сьогодні краще присвятити час молитві.
У кого іменини 6 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.