$723 млн для України. Світовий банк надав підтримку під час війни

Світовий банк надає допомогу Україні під час війни

Світовий банк допомагає уряду України з виплатами зарплат і пенсій

Світовий банк виділить Україні $723 млн пакету екстреного фінансування для можливості надання критично важливих послуг українському народові. Про це повідомили у Світовому банку.

Пакет, затверджений Радою виконавчих директорів, складається з додаткової позики на $350 млн і гарантій на суму $139 млн, а також мобілізації грантового фінансування в розмірі $134 млн і паралельного фінансування в розмірі $100 млн, що й становить пакет екстреного фінансування в розмірі $723 млн.

Окрім того, Рада виконавчих директорів затвердила додатковий пакет бюджетної підтримки для України під назвою Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації або Вільна Україна на суму $489 млн.

«Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення», ідеться в повідомленні Світового банку.

Як повідомлялося раніше, Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці, а МВФ має ухвалити рішення щодо екстреного фінансування обсягом до $1,4 млрд.