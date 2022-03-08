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    $723 млн для України. Світовий банк надав підтримку під час війни

    Світовий банк надає допомогу Україні під час війни - $723 млн для України. Світовий банк надав підтримку під час війни
    Світовий банк надає допомогу Україні під час війни

    Світовий банк допомагає уряду України з виплатами зарплат і пенсій

    Світовий банк виділить Україні $723 млн пакету екстреного фінансування для можливості надання критично важливих послуг українському народові. Про це повідомили у Світовому банку.

    Пакет, затверджений Радою виконавчих директорів, складається з додаткової позики на $350 млн і гарантій на суму $139 млн, а також мобілізації грантового фінансування в розмірі $134 млн і паралельного фінансування в розмірі $100 млн, що й становить пакет екстреного фінансування в розмірі $723 млн.

    Окрім того, Рада виконавчих директорів затвердила додатковий пакет бюджетної підтримки для України під назвою Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації або Вільна Україна на суму $489 млн.

    «Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення», ідеться в повідомленні Світового банку.

    Як повідомлялося раніше, Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці, а МВФ має ухвалити рішення щодо екстреного фінансування обсягом до $1,4 млрд.

    Теги: Світовий банк уряд
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    $723 млн для України. Світовий банк надав підтримку під час війни