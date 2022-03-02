МВФ і Світовий банк виділять Україні понад $4 млрд

Війна вже спричинила наслідки для інших країн

Фінансові експерти допомагають із кризовими рішеннями

Світовий банк готує для України пакет допомоги у $3 млрд на найближчі місяці, а наступного тижня МВФ ухвалить рішення щодо екстреного фінансування обсягом до $1,4 млрд. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

«Ми глибоко шоковані та засмучені руйнівними, людськими та економічними збитками, які завдала війна в Україні. Люди гинуть, поранені та змушені тікати, а фізичній інфраструктурі країни завдано величезної шкоди. Ми підтримуємо український народ через ці жахливі події», – значиться в заяві.

Тож щоб справді допомогти, фонд і банк узгодили виділення для України значних сум коштів, які зараз необхідні для підтримання економіки країни.

«Наші установи працюють разом, щоб підтримати Україну на фронтах фінансування та політики, і терміново збільшують свою підтримку», – заявили в МВФ.

Фонд реагує на запит української сторони щодо екстреного фінансування, який наша Рада директорів розгляне наступного тижня. Нагадаємо, що в рамках Rapid Financing Instrument (RFI)

Україна може отримати до $1,4 млрд, тобто 50% квоти в МВФ», – значиться в заяві.

Там наголосили, що крім того, організації продовжують працювати над українською програмою Stand-By Arrangement, згідно з якою з цього моменту до кінця червня доступні додаткові $2,2 млрд.

Група Світового банку, водночас, готує пакет допомоги обсягом $3 млрд на найближчі місяці, починаючи з екстреної бюджетної підтримки у щонайменше $350 млн, який Рада директорів розгляне вже цього тижня. За цим траншем послідує ще $200 млн швидкої допомоги на здоров’я та освіту. Цей пакет міститиме мобілізацію коштів від декількох сторін, і СБ вже вітає анонсовану підтримку від багатьох двосторонніх партнерів.

У фонді зазначили, що війна, розв’язана Росією проти України вже спричинила наслідки для інших країн. Споживчі ціни швидко зростають і матимуть наслідком вищу інфляцію, яка найбільше зачепить групи з низьким доходом. Також перебої на фінансових ринках лише погіршуватимуться із продовженням війни, на додачу до впливу від економічних санкцій проти РФ.

«Ця криза впливає на життя та засоби до існування людей у всьому світі, і ми пропонуємо їм повну підтримку», – зазначили вони.

Нагадаємо, в Україну прямує чергова партія зброї від партнерів – Кулеба.

Читайте також: