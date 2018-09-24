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    75% японців проти договору з Росією без вирішення питання про Курильські острови

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    75% японців проти договору з Росією без вирішення питання про Курильські острови

    Раніше президент РФ Володимир Путін запропонував Японії укласти мирний договір без попередніх умов

    75% японців виступили проти укладення мирного договору з Росією до вирішення питання про приналежність чотирьох островів Курильської гряди.

    Про це свідчить опитування, проведене газетою «Іоміурі».

    Лише 14% респондентів висловилися на підтримку мирного договору без попередніх умов.

    Як відомо, раніше президент РФ Володимир Путін запропонував Японії укласти мирний договір без попередніх умов, однак у Токіо заявили про незмінність своєї позиції з територіального питання.

    Нагадаємо, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив, що Японія не укладатиме мирний договір з Російською Федерацією, поки сторони не вирішать питання про Курильські острови.

    Джерело: Эхо Москвы

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