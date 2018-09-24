75% японців проти договору з Росією без вирішення питання про Курильські острови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше президент РФ Володимир Путін запропонував Японії укласти мирний договір без попередніх умов

75% японців виступили проти укладення мирного договору з Росією до вирішення питання про приналежність чотирьох островів Курильської гряди.

Про це свідчить опитування, проведене газетою «Іоміурі».

Лише 14% респондентів висловилися на підтримку мирного договору без попередніх умов.

Як відомо, раніше президент РФ Володимир Путін запропонував Японії укласти мирний договір без попередніх умов, однак у Токіо заявили про незмінність своєї позиції з територіального питання.

Нагадаємо, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив, що Японія не укладатиме мирний договір з Російською Федерацією, поки сторони не вирішать питання про Курильські острови.

Джерело: Эхо Москвы