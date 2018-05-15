900 днів Україна не імпортує газ із Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому» наприкінці листопада 2015 року

Україна, починаючи з листопада 2015 року, вже 900 днів не імпортує природний газ з Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

«Сьогодні вже 900 днів з того історичного моменту, коли Україна почала використовувати можливість обходитися без імпорту газу з РФ», - йдеться в повідомленні.

Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому» наприкінці листопада 2015 року.

В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, водночас скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, у 2017 році - 13,9 млрд куб. м.

Загальна вартість імпортного газу в минулому році становила 3,228 млрд дол.