«Аби перезавантажити мозок». Нардеп, який програв на виборах, пішов пішки Європою



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Нардеп Вадим Денисенко не засмутився через програш на виборах та вирушив у мандри

Денисенко балотувався до Верховної Ради дев’ятого скликання у списку партії «Сила і честь», яка програла ці вибори

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання Вадим Денисенко, який на останніх виборах не потрапив до парламенту, заявив, що йде у подорож Європою «дорогою святого Якова».

«Якщо хтось не знає - це один з найвідоміших паломницьких шляхів Європи. Вирішив іти з Порту до Сантьяго де Компостепла океанською дорогою», - зазначив нардеп.

«Почну з того, що саме сьогодні католики згадують апостола Якова, одного з учнів Христа і брата апостола Петра. Для тих, хто цікавиться міфотворчістю і тим, як будувалася і будується фінансова «спроможність» церкви варто знати історію того, як виникла «Мекка Західної Європи». Святий Яків (Яго в іспанській транскрипції) загинув в 44 році нашої ери (єдиний апостол, чия смерть описана в Євангелії). Його мощі були покладені в човен і щасливим чином вони переплили масу кілометрів і опинилися в районі нинішнього Сантьяго. Потім через 800 років один монах отримав одкровення і знайшов їх. З цього моменту почався великий розквіт цієї території і, напевне, перший в Середньовічній Європі туристичний маршрут», - розповів Денисенко трохи історії.

Він також розповів про свій перший день у Порту та відразу відвідав кафедральний собор, де «за 2 євро тобі дають паспорт паломника».

«Якщо хто колись захоче іти цим шляхом - моя рекомендація, краще окремо спочатку подивіться Порту, тим більше, що це одне з найкрасивіших міст Європи, а потім краще виїхати за місто і починати свій шлях уже звідти. – Написав депутат. - Отже перший день дороги, це близько 30 км, але як я казав, що блуканув, тому вийшло більше. Перше місце зупинки Vila do Conde. Хороше маленьке містечко, куди варто просто на пару годин заїхати, навіть якщо ви не йдете дорогою св. Якова. Нічого особливого, але океан, і старовинні вулички мають свій неповторний шарм… Наступний день всього 25 км. Тому, до завтра!»

Зазначимо, що Вадим Денисенко балотувався до Верховної Ради дев’ятого скликання у списку партії «Сила і честь», яка програла ці вибори та не пройшла у парламент.

Каміно-де-Сантьяґо, або ж дорога святого Якова — це 900 кілометрів пішки з наплічником на спині через усю Іспанію до міста Сантьяґо-де-Компостела і до мису Фіністерра — Кінця Землі.