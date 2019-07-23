До Ради потрапляють п’ять партій: ЦВК лишилося порахувати 2,5% протоколів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розстановка сил у п'ятірці лідерів суттєво не змінилася

Центральна виборча комісія на цю годину опрацювала 97,66% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію «Слуга народу» проголосували 43,13% виборців.

«Опозиційна платформа - За життя» набирає 13,04%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, ВО «Голос» – 5,84%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,02%, у партії «Сила і честь» - 3,81% голосів, Опозиційного блоку — 3,04%.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.