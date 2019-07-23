До Ради потрапляють п’ять партій: ЦВК лишилося порахувати 2,5% протоколів
Розстановка сил у п'ятірці лідерів суттєво не змінилася
Центральна виборча комісія на цю годину опрацювала 97,66% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
Про це свідчать дані на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК.
Згідно з цими результатами, за партію «Слуга народу» проголосували 43,13% виборців.
«Опозиційна платформа - За життя» набирає 13,04%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, ВО «Голос» – 5,84%.
Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.
Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,02%, у партії «Сила і честь» - 3,81% голосів, Опозиційного блоку — 3,04%.
-
Слуга народу43.12%
-
ОПЗЖ13.06%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
-
Сила і честь3.80%
-
Опозиційний блок3.06%
-
Українська стратегія Гройсмана2.32%
-
Партія Шарія2.24%
-
Свобода2.17%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%
Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.