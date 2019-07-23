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    Новини

    До Ради потрапляють п’ять партій: ЦВК лишилося порахувати 2,5% протоколів

    • Розсилка
    До Ради потрапляють п’ять партій: ЦВК лишилося порахувати 2,5% протоколів

    Розстановка сил у п'ятірці лідерів суттєво не змінилася

    Центральна виборча комісія на цю годину опрацювала 97,66% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

    Про це свідчать дані на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК.

    Згідно з цими результатами, за партію «Слуга народу» проголосували 43,13% виборців.

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    «Опозиційна платформа - За життя» набирає 13,04%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, ВО «Голос» – 5,84%.

    Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

    Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,02%, у партії «Сила і честь» - 3,81% голосів, Опозиційного блоку — 3,04%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

    ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.

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