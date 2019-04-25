Або Луценко, або... БПП придумало ультиматум Зеленському (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Альтернативою Луценку стане прокурор з юридичною освітою?

Нардеп від Блоку Порошенка пропонує зробити вищу юридичну освіту обов’язковою умовою для призначення на посаду генпрокурора

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано законопроект, який, серед іншого, пропонує зробити вищу юридичну освіту обов’язковою умовою для призначення на посаду генерального прокурора України. Автор законопроекту – нардеп від Блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук.

Так, у «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо вдосконалення окремих його положень» (№10254 від 25.04.2019), йдеться: «Частину третю статті 40 викласти в такій редакції: «3. На посаду Генерального прокурора України може бути призначений громадянин України, який: 1) має вищу юридичну освіту...».

Скріншот фрагменту законопроекта

У пояснювальній записці до документу автор законопроекту нагадує, що «про необхідність юридичної освіти та відповідного професійного рівня прокурорів йдеться у низці міжнародних нормативно-правових актів».

Для перегляду повного варіанту документу натисніть на зображення

Нагадаємо, команда обраного президентом Володимира Зеленського вважає, що нинішній генеральний прокурор України Юрій Луценко має залишити свою посаду. «Я розумію, що наразі є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко – людина минулого», - зазначив член команди Зеленського Олександр Данилюк. У команді Зеленського також хотіли б, щоб ГПУ очолив хтось із антикорупційних активістів.

Як відомо, у чинного генерального прокурора Юрія Луценка немає юридичної освіти. Перед тим, як проголосувати за його призначення, Верховна Рада ухвалила закон про необов’язковість профільної освіти для генпрокурора.