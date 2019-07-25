Абромавічус обговорив з Волкером і Тейлором співпрацю в оборонно-промисловій сфері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: twitter.com/aivaras_aivaras

З послами Волкером і Тейлором обмінялися думками щодо перспектив реформування України і про співпрацю в ОПК

Голова наглядової ради державного концерну «Укроборонпром», колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус обговорив із спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором співпрацю України і США в сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК ).

Про це Абрамовічус написав у своєму мікроблозі Twitter.

«З послами Волкером і Тейлором обмінялися думками щодо перспектив реформування України і про співпрацю в ОПК», - написав він.

Як повідомлялось, 11 липня «Укроборонпром» призначив головою наглядової ради Абромавічуса, при цьому концерн має намір провести торги з вибору аудитора в вересні.