Оголошено тендер на аудит «Укроборонпрому»



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Засідання наглядової ради Укроборонпрому на чолі з Айварасом Абромавічусом

Аукціон оголошений на вересень цього року

«Укроборонпром» оголосив тендер на проведення незалежного аудиту держконцерну і його підприємств із залученням міжнародних експертів за 32,5 млн. Відповідна інформація розміщена на ProZorro.

Пропозиції приймаються до 21 серпня, сам аукціон запланований на 26 вересня 2019 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 21 серпня.

Представити результати аудиту мають до 10 квітня 2021 року.

Аудит стосується консолідованої звітності концерну, всіх його підприємств-учасників і акціонерних товариств, управління корпоративними правами яких передано «Укроборонпрому», за 2018 і 2019 роки.

В переліку підприємств-учасників – 116 компаній та ще 21 дочірнє підприємство, яке розташоване в ОРДЛО та Криму.

Крім аудиторських висновків переможець тендеру повинен надати письмові рекомендації або звіти керівництву «Укртоборонпрому» щодо стану внутрішнього контролю, недоліків у сфері обліку та можливих шляхів їх усунення або мінімізації їхнього впливу в майбутньому.

Оголошення про проведення аудиту Укроборонпрому

Нагадаємо, 11 липня міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках Айварас Абромавічус був обраний головою наглядової ради Укроборонпрому.

Як повідомлялось, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». Так, у квітні профільні відомства мають провести огляд підприємств держконцерну, після чого почнеться його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів. Але незважаючи на місячний строк, який сплив 15 квітня, аудитори так і не були відібрані.

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