В Укроборонпромі призначали голову наглядової ради



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10 липня 2019 року відбулось засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому», під час якого Айвараса Абромавічуса обрано головою наглядової ради

Додаткова інформація для громадськості буде оприлюднена найближчим часом на сайті концерну

У державному концерні Укроборонпром підтвердили інформацію щодо призначення на посаду голови наглядової ради ексміністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса.

Про це повідомляє прес-службі, пише «Укрінформ».

У відомстві зазначили, що додаткова інформація для громадськості буде оприлюднена найближчим часом на сайті концерну.

Як повідомлялося, 10 липня 2019 року відбулось засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому», під час якого Айвараса Абромавічуса обрано головою наглядової ради.

12 червня 2019 року своїм указом президент Володимир Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром.