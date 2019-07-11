  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Укроборонпромі призначали голову наглядової ради

    • Розсилка
    10 липня 2019 року відбулось засідання оновленої наглядової ради &laquo;Укроборонпрому&raquo;, під час якого Айвараса Абромавічуса обрано головою наглядової ради - В Укроборонпромі призначали голову наглядової ради
    10 липня 2019 року відбулось засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому», під час якого Айвараса Абромавічуса обрано головою наглядової ради

    Додаткова інформація для громадськості буде оприлюднена найближчим часом на сайті концерну

    У державному концерні Укроборонпром підтвердили інформацію щодо призначення на посаду голови наглядової ради ексміністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса.

    Про це повідомляє прес-службі, пише «Укрінформ».

    Читайте також

    У відомстві зазначили, що додаткова інформація для громадськості буде оприлюднена найближчим часом на сайті концерну.

    Як повідомлялося, 10 липня 2019 року відбулось засідання оновленої наглядової ради «Укроборонпрому», під час якого Айвараса Абромавічуса обрано головою наглядової ради.

    12 червня 2019 року своїм указом президент Володимир Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром.

    Читайте також
    Айварас Абромавичус Володимир Зеленський Укроборонпром президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ