Керівник «Укроборонпрому» отримав припис від НАЗК



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Олександр Донець та Павло Букін

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення законодавства главою «Антонова»

НАЗК внесло припис гендиректору «Укроборонпрому» Павлу Букіну щодо порушення закону «Про запобігання корупції» його підлеглим президентом ДП «Антонов» Олександром Донцем.

Справа стосується запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

В НАЗК встановили, що Донець після призначення на посаду не повідомив Нацагентство про укладення договору управління часткою його корпоративних прав із наданням нотаріально засвідченої копії такого договору. Він також не дотримався законодавчо встановлених строків інформування НАЗК.

Нагадаємо, Олександр Донець очолив «Антонов» 30 травня 2018 року. Раніше він займав посаду віце-президента з виробництва ДП «Антонов», а в період з 21 до 30 травня тимчасово виконував обов'язки президента цього підприємства.

Як повідомлялось, глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус на початку липня заявляв, що нового керівника Укроборонпрому призначать протягом декількох тижнів.