Адвокат Мангера переконав суд, що погано знає російську і затребував українського перекладача



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Адвокат Мангера заявив, що погано знає російську Фото: УНІАН

Перекладач приступила до роботи - розтлумачує за прокурором частину тексту протоколу огляду відео, яка складена російською мовою

У засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, перекладатимуть з російської мови на українську.

Тож, на засіданні Шевченківського районного суду Києва було оголошено перерву. Коли засідання поновилося, у суді з'явилась перекладач. Адвокати заявили, що «сумніваються у кваліфікації перекладача». Вони просили її перекладати окремі слова, зокрема «апатриїд», та «кримінальне провадження».

Фото:theinsider.ua

«Таке враження, що я на іспиті. Моя кваліфікація підтверджена дипломом», - сказала перекладач.

Також після перерви суддя задовольнив клопотання прокурорів і дослідження відео допитів Торбіна, Павловського та свідків буде відбуватись у закритому засіданні.

Слід зазначити, що прокурори наполягали на закритому судовому засіданні для перегляду відео, оскільки там міститься інформація, яка становить таємницю слідства, зокрема, називаються прізвища людей, які можуть в майбутньому також стати підозрюваними в справі. Адвокати ж кажуть, що немає сенсу переглядати відеозапис в закритому режимі, оскільки протоколи допитів, тобто допит, оформлений у письмовому вигляді, оголошуватиметься на відкритому засіданні.

Раніше повідомлялося, що на суд у справі Мангера прийшли підозрілі хлопці.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер під час судового засідання по обранню йому запобіжного заходу 13 лютого заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко.

У Службі безпеки України назвали ці звинувачення повним абсурдом. На думку спікера СБУ Олени Гітлянської, метою відповідної заяви Мангера було «намагання нівелювати великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки»

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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