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    У світі

    У хід пішло каміння та взуття. Як зустрічають російських «визволителів» у Сирії

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    У хід пішло каміння та взуття. Як зустрічають російських «визволителів» у Сирії

    Люди спеціально вишикувалися вздовж маршруту патрулювання росіян, щоб висловити невдоволення проходженням військових по своїх селах

    Жителі сіл місцевості Кобань в Сирії закидали камінням і взуттям російський і турецький патруль.

    Про це повідомляє North Press Agency.

    За даними видання, жителі спеціально вишикувалися вздовж маршруту патрулювання, щоб висловити невдоволення проходженням військових по своїх селах.

    Як додає агентство Reuters, в одному з сіл їм вдалося зупинити бронемашини російську військову поліцію і забратися на одну з них.

    Нагадаємо, 5 листопада Росія і Туреччина почали друге спільне патрулювання на північному сході Сирії в 160 кілометрах від населеного пункту Кобань. Відзначається, що в патрулюванні беруть участь близько 50 одиниць техніки, у тому числі російські броньовані автомобілі «Тигр» і турецькі Kirpi.

    1 листопада російські та турецькі військові почали перше патрулювання району сирійсько-турецького кордону. Військова поліція контролювала дві ділянки на заході і сході зони, в якій Туреччина проводила військову операцію проти курдських формувань.

    22 жовтня президент Росії і Туреччини - Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган - після шестигодинних переговорів домовилися про введення російської військової поліції і сирійських військовослужбовців в район сирійсько-турецького кордону. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у свою чергу, заявив, що турецька військова операція «Джерело світу» на півночі Сирії припиняється.

    Туреччина Росія Сирія Путін військові
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