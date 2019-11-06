У хід пішло каміння та взуття. Як зустрічають російських «визволителів» у Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди спеціально вишикувалися вздовж маршруту патрулювання росіян, щоб висловити невдоволення проходженням військових по своїх селах

Жителі сіл місцевості Кобань в Сирії закидали камінням і взуттям російський і турецький патруль.

Про це повідомляє North Press Agency.

За даними видання, жителі спеціально вишикувалися вздовж маршруту патрулювання, щоб висловити невдоволення проходженням військових по своїх селах.

Як додає агентство Reuters, в одному з сіл їм вдалося зупинити бронемашини російську військову поліцію і забратися на одну з них.

Нагадаємо, 5 листопада Росія і Туреччина почали друге спільне патрулювання на північному сході Сирії в 160 кілометрах від населеного пункту Кобань. Відзначається, що в патрулюванні беруть участь близько 50 одиниць техніки, у тому числі російські броньовані автомобілі «Тигр» і турецькі Kirpi.

1 листопада російські та турецькі військові почали перше патрулювання району сирійсько-турецького кордону. Військова поліція контролювала дві ділянки на заході і сході зони, в якій Туреччина проводила військову операцію проти курдських формувань.

22 жовтня президент Росії і Туреччини - Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган - після шестигодинних переговорів домовилися про введення російської військової поліції і сирійських військовослужбовців в район сирійсько-турецького кордону. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, у свою чергу, заявив, що турецька військова операція «Джерело світу» на півночі Сирії припиняється.