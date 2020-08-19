Адвокат Порошенка про новий арешт картин: Зеленський наслідує стилістику Путіна



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Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин п'ятого Президента Петра Порошенка

В Офісі президента не готові визнавати свої помилки і «давати задню», – вважає адвокат Ілля Новіков

Рішення Печерського суду про повторний арешт картин з колекції Петра Порошенка, який вже був визнаний незаконним в апеляційній інстанції, свідчить про те, що в Офісі президента не готові визнавати свої помилки і «давати задню», – вважає адвокат Ілля Новіков. Він зауважує, що це відбувається у цілковитій стилістиці Путіна, яку наслідує Зеленський і його оточення.

«Сама собою ситуація, коли Печерський суд повторно приймає рішення про арешт майна по скандальній справі, по якій рішення одного разу було визнане повністю незаконним апеляційним судом , – це не сенсація. З моєї точки зору, важливо в цій ситуації те, що після того грандіозного скандалу, який був у першій половині літа і який закінчився фактичною капітуляцією Офісу Генерального прокурора в тому ж Печерському суді, коли вони відмовилися від своєї позиції в суді. Ті самі люди, той самий прокурор йде повторно з цим новим клопотанням про арешт майна», – зауважив адвокат.

«Тобто важливо не те, що вирішив Печерський суд, а те, що Офіс генпрокурора, звісно в координації з іншими структурами, вирішили продовжити те, що вони почали», – зазначає Новіков.

«Очевидно, що в Офісі президента України змінилась людина, яка відповідає за координацію з правоохоронними структурами і конкретно за серію справ проти Порошенка. Раніше це був Смірнов, очевидно, що за результатами його роботи було визнано, що він не справляється. І очевидно з того, що ми спостерігаємо, на це місце був призначений Татаров. І першою ж дією було те, що ті люди, які займались кілька місяців цими провадженнями і повністю себе скомпрометували, вони залишені робити цю роботу. І те, що їм було сказано, що треба було піти і доробити. Те, що не вийшло з картинами, тоді виправте, тому що ми не можемо визнати свою помилку. Ось це найнебезпечніша річ. Це стосується і перетворення в Білорусь, це стосується стилістики Путіна, коли керівник сам не визнає свої помилки і фактично підлеглим забороняє визнавати свої помилки. Забороняє давати задню», – зазначає адвокат Порошенка.

«Звісно, що всі рішення, які будуть ухвалюватися в такому ключі, будуть оскаржуватися. Це для нас рутинна ситуація. Я думаю, що з цим новим арештом буде те саме, що й з попереднім. Це може зайняти кілька тижнів, місяців, але результат буде той самий», – переконаний Новіков.

Раніше Київський апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката п’ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Голованя і скасував арешт картин з родинної колекції, які експонуються в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара».

Як відомо, 26 травня Петро та Марина Порошенко відкрили виставку картин з родинної колекції у Музеї Гончара. Цього ж дня спецпризначенці ДБР увірвались штурмом у приміщення Музею Івана Гончара, зламавши двері. Співробітники ДБР пред’явили недійсні посвідчення, крім того, перешкоджали діяльності народних депутатів України та журналістів.

Силовики, не маючи на те законних підстав, вилучили з виставки документи, які доводять законні підстави ввезення колекції на територію України та сплату всіх необхідних платежів. На самі картини був накладений арешт.

Адвокат Ігор Головань після цих подій подав відповідні заяви про злочин стосовно перевищення прав і повноважень працівника правоохоронного органу, стосовно посадового підроблення, стосовно фальсифікації так званого протоколу обшуку, стосовно перешкоджання законній діяльності журналістів, стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів, стосовно перешкоджання діяльності адвоката і ще ціла низка статей ККУ.

Виставка «заарештованих» картин Порошенка попри всі зусилля ДБР відкрилась для відвідувачів і стала однією з найяскравіших мистецьких подій Києва.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.