Адвокатка родин Небесної сотні припинила голодування



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Адвокатка справ Майдану Євгенія Закревська

Закревська обіцяє й надалі контролювати дії влади

Адвокат родичів Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану. Про це повідомила сама Закревська у своєму Facebook.

«Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс», – зазначила вона.

Вона додала, що тепер треба вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу глави держави про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану.

Раніше Закревська розповіла, коли можуть відновитися розслідування справ Майдану. На питання, як довго вона голодуватиме, відповіла: «До моменту, коли відновлення слідства стане невідворотнім фактом». Закревська готова припинити голодування лише після голосування депутатів за внесення поправки.

Верховна Рада 3 грудня проголосувала у цілому за законопроєкт №2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Як повідомлялося, 21 листопада адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану. За її словами, зараз голова Державного бюро розслідувань Роман Труба створив «фейковое» управління у своєму відомстві, яке нібито буде займатися справами Майдану. А після цього, на думку адвоката, всі планують забути про ці справи.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.