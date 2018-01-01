Агентство з повернення активів знову не пустили в редакцію «Вестей»

Доступ до приміщень заблоковано, вхід закрито ролетами

Співробітники Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вкотре не зуміли потрапити до приміщень у бізнес-центрі «Гулівер«, які орендує редакція газети «Вєсті». Про це повідомляє прес-служба АРМА. Зокрема зазначено, що 3 лютого 2018 року співробітники



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Доступ до приміщень заблоковано, вхід закрито ролетами

Співробітники Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вкотре не зуміли потрапити до приміщень у бізнес-центрі «Гулівер«, які орендує редакція газети «Вєсті».

Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Зокрема зазначено, що 3 лютого 2018 року співробітники агентства здійснили чергову спробу прийняти в управління активи в одному з офісних центрів столиці. Там наголосили, що ухвалою Печерського райсуду Києва від 28 вересня 2017 року Національному агентству передано 31, 32 та 33 поверхи торговельно-офісного комплексу «Гулівер» для здійснення заходів із управління.

«Невідомі особи, порушуючи ухвалу суду та вимоги законодавства, чинять спротив представникам Національного агентства щодо виконання ухвали суду та передачі офісних приміщень в управління Національному агентству. Доступ до приміщень заблоковано, вхід закрито ролетами», - йдеться в повідомленні.

У агентстві також підкреслили, що невиконання законних вимог посадових осіб АРМА є адміністративним правопорушенням.

«Національне агентство переконане в можливості побудови конструктивного діалогу з власниками активів щодо управління ними в майбутньому», - додали в Нацагентстві.

Водночас представники «Вєстєй» заявляють, що «мають право користуватися займаними приміщеннями, і це право підкріплено відповідним судовим рішенням».



