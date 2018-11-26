Агресія РФ на Азові: росіянам можуть обмежити в’їзд в Україну



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Прикордонники мають намір перейти на посилений режим охорони кордону Фото: УНІАН

Цигикал повідомив, що для громадян України ніяких обмежень не буде

Президент України Петро Порошенко підтримує заходи прикордонної служби щодо обмеження в'їзду в країну окремих категорій громадян Росії.

На терміновому засіданні РНБО в ніч на понеділок під час обговорення питання введення на 60 днів правового режиму воєнного стану глава Держприкордонслужби України Петро Цигикал повідомив, що прикордонники мають намір перейти на посилений режим охорони кордону.

«Що стосується пунктів пропуску, то для громадян України ніяких обмежень не буде, але я пропоную для деяких категорій громадян Російської Федерації обмежити в'їзд на територію України», - завив глава Прикордонної служби.

«Дійте в рамках своїх повноважень. Я як президент і верховний головнокомандувач готовий підтримати всі ваші пропозиції», - заявив на це Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.