Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії

Вікторія Літвінова
Весняна сівба у розпалі: аграрії виходять на поля по всій Україні
Одещина, Полтавщина та Київщина тримають найвищі темпи, цукровий буряк – вже на 83% плану

Весняна посівна кампанія в Україні впевнено набирає обертів: станом на 28 квітня зерновими та зернобобовими вкрито вже 1 698,4 тис. га – майже третину від прогнозованих площ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. 

Хто в лідерах і що сіють 

Найвищі темпи сівби зернових та зернобобових демонструють господарства п'яти областей – Одеської, Полтавської, Київської, Тернопільської та Рівненської. Загальна картина по регіонах виглядає так:

  • Одеська область – 177 тис. га: пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 35 тис. га, горох – 95 тис. га, овес – 1,2 тис. га, кукурудза – 6,7 тис. га;
  • Полтавська область – 153,7 тис. га: пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 65,1 тис. га, горох – 12,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 69,7 тис. га;
  • Київська область – 141,5 тис. га: пшениця – 25,6 тис. га, ячмінь – 39 тис. га, горох – 5,5 тис. га, овес – 6 тис. га, кукурудза – 65,3 тис. га;
  • Тернопільська область – 108,2 тис. га: пшениця – 13,3 тис. га, ячмінь – 58,4 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 4,6 тис. га, кукурудза – 26,5 тис. га.

Географія лідерів красномовна: Одещина традиційно тримає перше місце завдяки великим площам та ранньому потеплінню на півдні, тоді як Полтавщина і Київщина підтягуються завдяки потужному сільськогосподарському потенціалу центру країни. 

Що і скільки посіяли загалом

Серед зернових та зернобобових станом на 28 квітня засіяно:

  • ярої пшениці – 172,4 тис. га;
  • ярого ячменю – 668,6 тис. га;
  • гороху – 248,2 тис. га;
  • вівса – 129,8 тис. га;
  • кукурудзи – 437,4 тис. га;
  • проса – 2,1 тис. га.

Кукурудза – культура, яка визначає масштаб другого етапу посівної, – набирає темпів у центральних та південних областях. У Харківській області вже стартував посів гречки, хоч і поки що на символічних 0,01 тис. га. 

Технічні культури: буряк б'є план, соняшник – ні 

Паралельно із зерновими аграрії ведуть посів технічних культур. Тут ситуація неоднорідна. Найкраще з виконанням плану впоралися виробники цукрового буряку – засіяно вже 162,8 тис. га, або 83% від прогнозу. Це один із найвищих відсоткових показників серед усіх культур.

Натомість соняшник поки суттєво відстає – 636,0 тис. га, що становить лише 13% від очікуваного. Соя засіяна на 93,4 тис. га – 5% до прогнозу. Масштабний посів цих культур традиційно активізується у травні, тому відставання ще може бути надолужено.

Нагадаємо, весняна посівна-2026 в Україні стартувала пізніше звичного через глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у низці областей. За оцінками Мінекономіки, загальні площі ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться порівняно з минулим роком і залишаться приблизно на рівні 22–22,5 млн га.

До слова, у попередньому сезоні українські аграрії зібрали майже 20 млн тонн зерна. Серед регіонів-лідерів за намолотом традиційно були Одещина, Кіровоградщина та Полтавщина.

