Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай

glavcom.ua
Посівний календар на травень 2026 року: графік висадки овочів та квітів
Актуальний календар для городників та садівників на період активних польових робіт

Травень 2026 року – це фінішна пряма весняної посівної кампанії. У цьому місяці земля вже повністю прогріта, що дозволяє висаджувати найвибагливіші до тепла культури: томати, перці, баклажани, огірки та баштанні. Травень вимагає від господарів максимальної віддачі, адже один день у цей період «цілий рік годує». Головним завданням стає не лише вчасна висадка розсади, а й захист молодих пагонів від шкідників, які активізуються разом із теплом, та забезпечення регулярного поливу в разі сухої погоди.

«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на травень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші зусилля перетворилися на щедрий результат, а рослини були міцними та врожайними.

Сприятливі та несприятливі дні у травні

Травень – це місяць, коли життєва енергія рослин зосереджена на формуванні зеленої маси та цвітінні. Важливо дотримуватися балансу між посадковими роботами та доглядом за вже існуючими насадженнями.

  • Сприятливі дні для посіву та робіт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 8, 9, 10, 15, 16, 17 травня.

Місячний посівний календар на травень 2026 року

Місячний посівний календар на травень 2026 – таблиця

Культура Сприятливі дні (числа місяця)
Коренеплоди
Картопля, топінамбур 2-7, 11, 12
Батат 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30
Морква, буряк, пастернак 2-7, 11, 12
Редис, редька, ріпа 2-7, 11, 12
Селера, петрушка на корінь 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30
Цибулеві
Цибуля ріпчаста 3, 4, 7, 8, 12, 13
Цибуля на зелень, шніт 3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23, 26, 27
Часник 3, 4, 7, 8, 26, 27
Цибуля порей 3, 4, 7, 8, 17, 18, 26, 27
Овочі до столу та на зберігання
Томати, фізаліс 12, 13, 17, 18, 21-23
Перець, баклажани 12, 13, 17, 18, 21-23, 26, 27
Огірки 12, 13, 17-23
Брокколі, цвітна капуста 3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
Рання капуста, кейл 3, 4, 12, 13, 17-23
Середня та пізня капуста 3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
Селера черешкова 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23
Спаржа 12, 13, 17, 18, 24, 25
Кабачки, патисони, гарбуз 12, 13, 17-23
Баштанні 17, 18, 21-23
Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) 12, 13, 17, 18, 26-28
Кукурудза 17, 18, 21-23, 26, 27
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 17, 18, 21-23, 26, 27
Соняшник 17, 18, 24, 25, 26, 27
Міцелій 3, 4, 12, 13, 21-23
Зелень та трави
Салати, цикорій 3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23
Шпинат 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27
Рукола, крес, листова гірчиця 3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23
Мангольд, щавель 12-15, 17, 18, 22, 23, 26, 27
Кріп, петрушка, кінза 3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23
Базилік, материнка, розмарин 12, 13, 17, 18, 21-23, 26, 27
Лікарські та чайні культури 17, 18, 21-23, 26, 27
Мікрозелень 3-8, 12-15, 17, 18, 22, 23
Ягідно-плодовий сад
Суниця та полуниця 3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
Яблуня 7, 8, 12, 13, 17, 18
Груша, айва 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18
Абрикос, вишня, слива, персик 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18
Черешня 17, 18, 24, 25
Волоський горіх, фундук 17, 18
Калина, шипшина, горобина 3-6, 17, 18, 21-23
Обліпиха 5, 6, 17, 18, 21-23
Глід 3, 4, 17, 18
Смородина 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22-25
Малина, ожина 3, 4, 17-23
Аґрус 3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
Виноград 3-8, 12, 13
Декоративні рослини
Газони та грунтопокривні рослини 5-8, 21-23, 26-30
Сидерати 5-8, 17, 18, 21-23, 26-28
Однорічники 12, 13, 17, 18, 21-23, 26-30
Цибулинні та бульбові 3, 4, 12-15, 17, 18, 26-28
Трав’янисті багаторічники 17, 18, 21-23, 26-30
Хвойні 5-8, 26-28
Живі огорожі 5-8, 24, 25
Чагарники та дерева 12-15, 17, 18, 22-30
Ліани 5-8, 19-21, 26-28

  • 1 травня: Повня. Період максимального енергетичного напруження. Роботи з рослинами заборонені. Краще зайнятися підготовкою інструменту чи закупівлею насіння.
  • 2–6 травня: Спадний Місяць. Ідеальний час для посадки картоплі, якщо ви не встигли у квітні, а також для посіву буряка, пізньої моркви та цибулі на перо. Енергія йде в землю, що сприяє розвитку коренеплодів.
  • 7–8 травня: Гарні дні для висадки цибулинних квітів (гладіолусів, лілій) та підживлення саду органікою.
  • 9–11 травня: Дні навколо останньої чверті. Час для активної боротьби з бур’янами та шляхетної обрізки декоративних кущів, що вже відцвіли (наприклад, форзиції).
  • 12–15 травня: Сприятливий період для пікірування та висадки у відкритий ґрунт розсади капусти, томатів та перцю (якщо немає загрози нічних заморозків). Рослини матимуть міцний корінь.
  • 16 травня: Молодик. День спокою. Не рекомендується нічого сіяти чи садити. Можна провести легке поверхневе розпушування ґрунту.
  • 17–22 травня: Місяць, що зростає. Найкращий період для посіву огірків, кабачків, гарбузів, квасолі та сої. Також ідеальний час для висадки однорічних квітів та посіву газонної трави.
  • 23–25 травня: Енергія Місяця сприяє швидкому росту стебел. Час для підв’язування винограду, малини та висадки розсади квітів у кашпо.
  • 26–30 травня: Дні перед черговою повнею. Рекомендується приділити увагу поливу, мульчуванню та обробці рослин від першої попелиці та колорадського жука.
  • 31 травня: Друга Повня місяця. Відпочинок. Роботи в саду та на городі краще відкласти.

Ключові роботи в травні:

Висадка теплолюбних культур: томати, баклажани та перець переселяються на постійні грядки. Використовуйте вечірній час для меншого стресу рослин.

  • Посів баштанних: середина травня – ідеальний час для динь та кавунів у відкритий ґрунт.
  • Боротьба зі шкідниками: зверніть увагу на листя плодових дерев – саме зараз починають формуватися колонії попелиці.
  • Догляд за полуницею: під час цвітіння полуниця потребує багато вологи. Видаляйте перші зайві вуса, щоб енергія йшла в ягоду.
  • Захист від заморозків: травневі «льодові святі» часто приносять різке нічне похолодання. Тримайте агроволокно напоготові для укриття ніжних сходів огірків.
🚩 Важливо: Вказані дати є рекомендаційними. Завжди зважайте на реальні погодні умови у вашому регіоні та температуру ґрунту (вона має бути не нижче +8°C для більшості культур).

28 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 березня, 00:00
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:00
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:00
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квiтня, 00:00
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:00
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:00
Попит на якісний овоч зростає, але пропозиція обмежена
В Україні почала дорожчати морква
10 квiтня, 10:29
Не вся картопля годиться для посадки
Експертка назвала головні помилки під час вирощування картоплі: що варто знати городникам
15 квiтня, 15:03
Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва розташований на бульварі Тараса Шевченка
Володимирський собор у Києві переходить на новоюліанський календар: дата першої служби
20 квiтня, 13:14

Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону
Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
