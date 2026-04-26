Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
Актуальний календар для городників та садівників на період активних польових робіт
Травень 2026 року – це фінішна пряма весняної посівної кампанії. У цьому місяці земля вже повністю прогріта, що дозволяє висаджувати найвибагливіші до тепла культури: томати, перці, баклажани, огірки та баштанні. Травень вимагає від господарів максимальної віддачі, адже один день у цей період «цілий рік годує». Головним завданням стає не лише вчасна висадка розсади, а й захист молодих пагонів від шкідників, які активізуються разом із теплом, та забезпечення регулярного поливу в разі сухої погоди.
«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на травень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші зусилля перетворилися на щедрий результат, а рослини були міцними та врожайними.
Сприятливі та несприятливі дні у травні
Травень – це місяць, коли життєва енергія рослин зосереджена на формуванні зеленої маси та цвітінні. Важливо дотримуватися балансу між посадковими роботами та доглядом за вже існуючими насадженнями.
- Сприятливі дні для посіву та робіт: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 травня.
- Несприятливі дні для будь-яких робіт: 8, 9, 10, 15, 16, 17 травня.
Місячний посівний календар на травень 2026 року
|Культура
|Сприятливі дні (числа місяця)
|Коренеплоди
|Картопля, топінамбур
|2-7, 11, 12
|Батат
|2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30
|Морква, буряк, пастернак
|2-7, 11, 12
|Редис, редька, ріпа
|2-7, 11, 12
|Селера, петрушка на корінь
|2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30
|Цибулеві
|Цибуля ріпчаста
|3, 4, 7, 8, 12, 13
|Цибуля на зелень, шніт
|3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23, 26, 27
|Часник
|3, 4, 7, 8, 26, 27
|Цибуля порей
|3, 4, 7, 8, 17, 18, 26, 27
|Овочі до столу та на зберігання
|Томати, фізаліс
|12, 13, 17, 18, 21-23
|Перець, баклажани
|12, 13, 17, 18, 21-23, 26, 27
|Огірки
|12, 13, 17-23
|Брокколі, цвітна капуста
|3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
|Рання капуста, кейл
|3, 4, 12, 13, 17-23
|Середня та пізня капуста
|3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
|Селера черешкова
|7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23
|Спаржа
|12, 13, 17, 18, 24, 25
|Кабачки, патисони, гарбуз
|12, 13, 17-23
|Баштанні
|17, 18, 21-23
|Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут)
|12, 13, 17, 18, 26-28
|Кукурудза
|17, 18, 21-23, 26, 27
|Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито)
|17, 18, 21-23, 26, 27
|Соняшник
|17, 18, 24, 25, 26, 27
|Міцелій
|3, 4, 12, 13, 21-23
|Зелень та трави
|Салати, цикорій
|3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23
|Шпинат
|3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27
|Рукола, крес, листова гірчиця
|3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23
|Мангольд, щавель
|12-15, 17, 18, 22, 23, 26, 27
|Кріп, петрушка, кінза
|3, 4, 7, 8, 12-15, 17, 18, 22, 23
|Базилік, материнка, розмарин
|12, 13, 17, 18, 21-23, 26, 27
|Лікарські та чайні культури
|17, 18, 21-23, 26, 27
|Мікрозелень
|3-8, 12-15, 17, 18, 22, 23
|Ягідно-плодовий сад
|Суниця та полуниця
|3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
|Яблуня
|7, 8, 12, 13, 17, 18
|Груша, айва
|3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18
|Абрикос, вишня, слива, персик
|3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18
|Черешня
|17, 18, 24, 25
|Волоський горіх, фундук
|17, 18
|Калина, шипшина, горобина
|3-6, 17, 18, 21-23
|Обліпиха
|5, 6, 17, 18, 21-23
|Глід
|3, 4, 17, 18
|Смородина
|3, 4, 12, 13, 17, 18, 22-25
|Малина, ожина
|3, 4, 17-23
|Аґрус
|3, 4, 12, 13, 17, 18, 21-23
|Виноград
|3-8, 12, 13
|Декоративні рослини
|Газони та грунтопокривні рослини
|5-8, 21-23, 26-30
|Сидерати
|5-8, 17, 18, 21-23, 26-28
|Однорічники
|12, 13, 17, 18, 21-23, 26-30
|Цибулинні та бульбові
|3, 4, 12-15, 17, 18, 26-28
|Трав’янисті багаторічники
|17, 18, 21-23, 26-30
|Хвойні
|5-8, 26-28
|Живі огорожі
|5-8, 24, 25
|Чагарники та дерева
|12-15, 17, 18, 22-30
|Ліани
|5-8, 19-21, 26-28
- 1 травня: Повня. Період максимального енергетичного напруження. Роботи з рослинами заборонені. Краще зайнятися підготовкою інструменту чи закупівлею насіння.
- 2–6 травня: Спадний Місяць. Ідеальний час для посадки картоплі, якщо ви не встигли у квітні, а також для посіву буряка, пізньої моркви та цибулі на перо. Енергія йде в землю, що сприяє розвитку коренеплодів.
- 7–8 травня: Гарні дні для висадки цибулинних квітів (гладіолусів, лілій) та підживлення саду органікою.
- 9–11 травня: Дні навколо останньої чверті. Час для активної боротьби з бур’янами та шляхетної обрізки декоративних кущів, що вже відцвіли (наприклад, форзиції).
- 12–15 травня: Сприятливий період для пікірування та висадки у відкритий ґрунт розсади капусти, томатів та перцю (якщо немає загрози нічних заморозків). Рослини матимуть міцний корінь.
- 16 травня: Молодик. День спокою. Не рекомендується нічого сіяти чи садити. Можна провести легке поверхневе розпушування ґрунту.
- 17–22 травня: Місяць, що зростає. Найкращий період для посіву огірків, кабачків, гарбузів, квасолі та сої. Також ідеальний час для висадки однорічних квітів та посіву газонної трави.
- 23–25 травня: Енергія Місяця сприяє швидкому росту стебел. Час для підв’язування винограду, малини та висадки розсади квітів у кашпо.
- 26–30 травня: Дні перед черговою повнею. Рекомендується приділити увагу поливу, мульчуванню та обробці рослин від першої попелиці та колорадського жука.
- 31 травня: Друга Повня місяця. Відпочинок. Роботи в саду та на городі краще відкласти.
Ключові роботи в травні:
Висадка теплолюбних культур: томати, баклажани та перець переселяються на постійні грядки. Використовуйте вечірній час для меншого стресу рослин.
- Посів баштанних: середина травня – ідеальний час для динь та кавунів у відкритий ґрунт.
- Боротьба зі шкідниками: зверніть увагу на листя плодових дерев – саме зараз починають формуватися колонії попелиці.
- Догляд за полуницею: під час цвітіння полуниця потребує багато вологи. Видаляйте перші зайві вуса, щоб енергія йшла в ягоду.
- Захист від заморозків: травневі «льодові святі» часто приносять різке нічне похолодання. Тримайте агроволокно напоготові для укриття ніжних сходів огірків.
