В Україні посівна починається пізніше: як це вплине на майбутній врожай

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
В Україні посівна починається пізніше: як це вплине на майбутній врожай
В Україні посівна цього року розпочнеться пізніше
Старт польових робіт у більшості регіонів України очікується пізніше через глибоке промерзання ґрунту

В Україні розпочинається весняна посівна кампанія. Цього року старт польових робіт у більшості регіонів очікується дещо пізніше, ніж у середньому за попередні роки. Причиною стало глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, аграрії входять у активну фазу польових робіт, маючи необхідні запаси пального, насіння та інших ресурсів.

«Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається», – зазначив Тарас Висоцький.

Традиційно посівна кампанія розпочинається у південних регіонах – Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях  і поступово просувається на північ країни.

За оцінками Мінекономіки, площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і прифронтових регіонів, де аграрії планують засівати всі доступні та безпечні землі.

Крім того, більшість озимих культур успішно перезимували. У більшості регіонів втрати не перевищують 3–5%, а подекуди їх немає взагалі. Водночас у кількох областях ситуація дещо складніша. Зокрема, у Кіровоградській області можливі втрати до 30–40% посівів озимих, у Вінницькій – до 20–30%, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській – до 10–20%.

«Навіть у регіонах із більшими втратами це не становить загрози для діяльності господарств, адже озимі культури зазвичай займають лише 20–30% структури посівів. У перерахунку на загальний обсяг виробництва втрати будуть значно меншими», – пояснив Тарас Висоцький.

За його словами, на національному рівні погодні умови цієї зими не створюють загроз для продовольчої безпеки.

«Главком» писав, що у березні садівники та городники остаточно прощаються із зимовим спокоєм. Це місяць «великого посіву», коли розсадна кампанія входить у свою пікову фазу, а в садах розпочинається активна обрізка та перші обробки від шкідників. Березнева погода підступна: потужна відлига може раптово змінитися нічними заморозками, що потребує від господарів особливої пильності та готовності захистити молоді пагони. «Главком» зібрав актуальний календар для городників та садівників на перший місяць весни.

Найбільша кількість угод зафіксована у Сумській, Полтавській та Вінницькій областях
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
5 березня, 21:32
Кабмін готує проєкт про доцільне використання українських земель під торфовищами
Водні ресурси: що Україна вже змінила для вступу в ЄС
4 березня, 18:27
Ціни на пшеницю за останній тиждень продемонстрували стрімке зростання
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
3 березня, 20:58
Білорусь продає крадене українське зерно, видаючи його за своє
Білорусь допомагає РФ збувати крадене українське збіжжя
3 березня, 15:38
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
Накопичення 11 тис. вагонів є майже критичним і стало результатом сукупності факторів
В портах Одеси застрягли понад 11 тис. вагонів із зерном
21 лютого, 12:14
Ірина Іванова (на фото посередині) має багаторічний досвід роботи у Рахунковій палаті
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
18 лютого, 16:15
У 2026 році українцям варто готуватися не до сезонного здешевлення, а до стабільно високих цін на плодоовочеву продукцію
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
11 лютого, 05:20
Земельні ділянки лісогосподарського призначення, розташовані в адміністративних межах Української міської ради, були виведені з державної власності ще у 2004 році
Держава повернула 24 гектари лісу під Києвом, які належали родині Медведчука
9 лютого, 13:51

