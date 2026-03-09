В Україні посівна починається пізніше: як це вплине на майбутній врожай

В Україні посівна цього року розпочнеться пізніше

Старт польових робіт у більшості регіонів України очікується пізніше через глибоке промерзання ґрунту

В Україні розпочинається весняна посівна кампанія. Цього року старт польових робіт у більшості регіонів очікується дещо пізніше, ніж у середньому за попередні роки. Причиною стало глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, аграрії входять у активну фазу польових робіт, маючи необхідні запаси пального, насіння та інших ресурсів.

«Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається», – зазначив Тарас Висоцький.

Традиційно посівна кампанія розпочинається у південних регіонах – Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях і поступово просувається на північ країни.

За оцінками Мінекономіки, площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується і прифронтових регіонів, де аграрії планують засівати всі доступні та безпечні землі.

Крім того, більшість озимих культур успішно перезимували. У більшості регіонів втрати не перевищують 3–5%, а подекуди їх немає взагалі. Водночас у кількох областях ситуація дещо складніша. Зокрема, у Кіровоградській області можливі втрати до 30–40% посівів озимих, у Вінницькій – до 20–30%, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській – до 10–20%.

«Навіть у регіонах із більшими втратами це не становить загрози для діяльності господарств, адже озимі культури зазвичай займають лише 20–30% структури посівів. У перерахунку на загальний обсяг виробництва втрати будуть значно меншими», – пояснив Тарас Висоцький.

За його словами, на національному рівні погодні умови цієї зими не створюють загроз для продовольчої безпеки.

