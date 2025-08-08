Головна Гроші Економіка
Українські аграрії зібрали майже 20 млн тонн зерна: які регіони в лідерах

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Українські аграрії зібрали майже 20 млн тонн зерна: які регіони в лідерах
Загалом в Україні обмолочено 47% площ, засіяних ранніми зерновими та зернобобовими культурами
Найкраще з "боротьбою за врожай" справляються аграрії Одеської, Кіровоградської та Полтавської областей

Станом на п'ятницю, 8 серпня, аграрії зібрали 19 909,8 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 5 299,5 тис. га. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення уряду.

Обмолочено, як повідомляється, вже 47% площ, засіяних цими культурами.

Зокрема:

  • Пшениці – обмолочено 3 713,4 тис. га, намолочено – 14 914,1 тис. тонн;
  • Ячмінь – обмолочено 1 165,8 тис. га, намолочено – 4 250 тис. тонн;
  • Горох – обмолочено 223,7 тис. га намолочено – 541,2 тис. тонн
  • Інші зернові та зернобобові – обмолочено на площі 195,1 тис. га і намолочено 203,6 тис. тонн.

Серед лідерів:

  • Одеська область – обмолочено 1 070,4 тис. га, намолочено – 3 089,1 тис. тонн;
  • Кіровоградська область – обмолочено 521 тис. га, намолочено – 2 161,6 тис. тонн.
  • Полтавська область – обмолочено 361,3 тис. га, намолочено – 1 636,5 тис. тонн.

Ріпаку вже зібрано 2 538,2 тис. тонн на площі 1 023,4 тис. га.

Нагадаємо, з 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна.

«Главком» писав, що Європейський Союз ухвалив рішення значно скоротити імпорт української пшениці та цукру, запровадивши нові квоти, які зменшать обсяги поставок на 70-80%.

