Академік Комісаренко розказав, як росіяни самі зіпсували імідж своєї вакцини Sputnik V

Український учений назвав ключову помилку розробників російської вакцини

Росіяни поспішно почали рекламувати свою вакцину, ретельно не перевіривши її якість. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Комісаренко розповів, що для того, аби здійснювати клінічні дослідження, подвійні сліпі дослідження (при яких ані лікар, ані пацієнт не знають, що приймає пацієнт), потрібно розробити велику кількість вакцини. Такої схеми дотримуються у всьому цивілізованому світі.

«А не так як росіяни почали пропагувати свою вакцину, навіть не завершивши другу фазу клінічних випробувань. Це було їхньою стратегічною помилкою, бо вони самі зіпсували імідж своєї власної вакцини, і ми досі не знаємо її ефективності», – сказав він.

Комісаренко також додав, що ми повинні готуватися до нових інфекцій. «Це не потрібно приховувати, ми весь час зустрічатимемося з новими патогенами, і повинні демонструвати, що ми вміємо робити вакцини, і що в нас буде відповідна промисловість, яка зможе їх випускати», – підкреслив Комісаренко.

Нагадаємо, 10 лютого Кабмін заборонив російську вакцину від коронавірусу. Постанова забороняє реєстрацію в Україні вакцин та інших препаратів для профілактики Covid-19, виготовлених в країні-агресорі. Путін пояснив, чому не спішить вакцинуватися «Супутником V».

Між іншим, на окупованому Донбасі фіксуються випадки відмови від ковід-вакцинації російським препаратом «Супутник V». У зв'язку з цим людям погрожують звільненнями.

Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка схвалила використання «Супутника V». Чорногорія розпочала вакцинацію проти коронавірусу дозами російської вакцини «Супутник V», яку їй подарувала сусідня Сербія. Північна Македонія також її схвалила.

Раніше неодноразово повідомлялось про спроби росіян продати «Спутник V» до Ізраїлю в межах політики «вакцинної дипломатії». Влада Ізраїлю погодилися таємно закупити російський препарат через шантаж з боку сирійців, що утримували ізраїльську громадянку.



